Главные новости дня: 9 февраля

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Главные новости дня: 9 февраляФото: твиттер "Челси"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 февраля.

"Челси" переиграл "Аль-Хилал" и вышел в финал клубного чемпионата мира.

"Манчестер Сити" обыграл "Брентфорд", "Тоттенхэм" уступил "Саутгемптону".

"Бетис" одолел "Райо Вальекано" в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

"Милан" разгромил "Лацио" в Кубке Италии.

"Ницца" выбила "Марсель" из Кубка Франции, клуб из 4-го дивизиона пробился в полуфинал.

Зе Луиш перешел в клуб из Саудовской Аравии.

ПСЖ понес очередную серьезную потерю перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов.

"Барселона" продаст права на название "Камп Ноу".

Роберт Левандовски хочет завершить карьеру в "Реале".

Переход Адольфо Гайча из ЦСКА в "Индепендьенте" может сорваться.

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"Ницца" выбила "Марсель" из Кубка Франции, клуб из 4-го дивизиона пробился в полуфинал

"Ницца" выбила "Марсель" из Кубка Франции, клуб из 4-го дивизиона пробился в полуфинал

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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