Главные новости дня: 9 февраля

Фото: твиттер "Челси"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 февраля.

"Челси" переиграл "Аль-Хилал" и вышел в финал клубного чемпионата мира.

"Манчестер Сити" обыграл "Брентфорд", "Тоттенхэм" уступил "Саутгемптону".

"Бетис" одолел "Райо Вальекано" в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

"Милан" разгромил "Лацио" в Кубке Италии.

"Ницца" выбила "Марсель" из Кубка Франции, клуб из 4-го дивизиона пробился в полуфинал.

Зе Луиш перешел в клуб из Саудовской Аравии.

ПСЖ понес очередную серьезную потерю перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов.

"Барселона" продаст права на название "Камп Ноу".

Роберт Левандовски хочет завершить карьеру в "Реале".

Переход Адольфо Гайча из ЦСКА в "Индепендьенте" может сорваться.

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