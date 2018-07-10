Главные новости дня: 9 июля

Теги чемпионат мира

Главные новости дня: 9 июля

Понедельник, 9 июля, оказался свободным от матчей днем на Чемпионате Мира-2018. Однако этот день принес немало интересных новостей.

В частности, на уровне сборных:

Путин пригласил сборную России в Калининград
Сборная Франции в непринуждённой обстановке готовится к полуфиналу ЧМ-2018
Как сборная Бельгии готовится к матчу с Францией
Зобнин - лидер по намотанному километражу на ЧМ
Когда за команду не стыдно: сборную России встречали как героев (фотоотчет)
Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ
Врач сборной России прокомментировал обвинения в допинге
Сборная России признана лучшей командой ЧМ-2018 по оборонительным действиям
Официально: Луис Энрике возглавил сборную Испании
ФИФА назвала самую атакующую и самую пасующую сборную ЧМ-2018
Вукоевич исключён из делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018
ФИФА определила победителей ЧМ-2018 ещё в трёх номинациях
Сборная Англии продолжает подготовку к полуфиналу в Зеленогорске
ФИФА назначила арбитра на полуфинал ЧМ-2018 Хорватия - Англия
Три хорватских футболиста пропустили тренировку сборной
Сампаоли продолжит тренировать Аргентину

На клубном уровне:

Хавбек "Манчестер Сити" перешел в "Жирону"
"Ньюкасл" продлит аренду вингера "Челси"
ПСЖ представил Буффона
Буффон провёл первую тренировку в составе ПСЖ
Стала известна дата и место проведения матча за Суперкубок Испании
Уилшер перешёл в "Вест Хэм"
"Рома" объявила о приобретении бразильского таланта
Официально: Артур стал игроком "Барселоны"

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