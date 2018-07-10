Главные новости дня: 9 июля

Понедельник, 9 июля, оказался свободным от матчей днем на Чемпионате Мира-2018. Однако этот день принес немало интересных новостей.

В частности, на уровне сборных:

Путин пригласил сборную России в Калининград

Сборная Франции в непринуждённой обстановке готовится к полуфиналу ЧМ-2018

Как сборная Бельгии готовится к матчу с Францией

Зобнин - лидер по намотанному километражу на ЧМ

Когда за команду не стыдно: сборную России встречали как героев (фотоотчет)

Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ

Врач сборной России прокомментировал обвинения в допинге

Сборная России признана лучшей командой ЧМ-2018 по оборонительным действиям

Официально: Луис Энрике возглавил сборную Испании

ФИФА назвала самую атакующую и самую пасующую сборную ЧМ-2018

Вукоевич исключён из делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018

ФИФА определила победителей ЧМ-2018 ещё в трёх номинациях

Сборная Англии продолжает подготовку к полуфиналу в Зеленогорске

ФИФА назначила арбитра на полуфинал ЧМ-2018 Хорватия - Англия

Три хорватских футболиста пропустили тренировку сборной

Сампаоли продолжит тренировать Аргентину

На клубном уровне:

Хавбек "Манчестер Сити" перешел в "Жирону"

"Ньюкасл" продлит аренду вингера "Челси"

ПСЖ представил Буффона

Буффон провёл первую тренировку в составе ПСЖ

Стала известна дата и место проведения матча за Суперкубок Испании

Уилшер перешёл в "Вест Хэм"

"Рома" объявила о приобретении бразильского таланта

Официально: Артур стал игроком "Барселоны"

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