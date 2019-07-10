Главные новости дня: 9 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 9 июля.
Определились четвертьфинальные пары Кубка Африки-2019.
Георгий Джикия стал новым капитаном "Спартака".
РПЛ не будет увеличивать количество участников до 2022 года.
СМИ узнали стоимость внедрения системы VAR в чемпионате России.
Победитель Кубка России может получить путевку в Лигу Чемпионов.
РПЛ показала новый чемпионский кубок и медали.
"Локомотив" продлил контракт с Дмитрием Бариновым.
Артем Дзюба попал в сферу интересов "Марселя".
Фанаты "Реала" оскорбляли Гарета Бэйла возле клубной базы.
ПСЖ назвал игрока "Барселоны", которого хочет включить в сделку по Неймару.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 9 июля
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Левандовски поучаствовал в Bottle Cap Challenge, открыв ногой шампанское
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"Рейнджерс", "Хайдук" и софийский ЦСКА одержали победы в квалификации Лиги Европы
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Трансфер Гризманна обойдется "Барселоне" более чем в 120 миллионов евро
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"Манчестер Сити" нацелился на "нового Деле Алли"
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Ковач объяснил уход Хуммельса в "Боруссию"
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Гильерме зимой может покинуть "Локомотив"
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ПСЖ оштрафовал Неймара
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"Селтик" обыграл "Сараево" в квалификации Лиги Чемпионов
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"Локомотив" подтвердил продление контракта с Бариновым
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Сульшер попросил Лукаку задержаться в "Манчестер Юнайтед"
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"Интер" не будет покупать Джеко
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Медведев: "Сутормин может стать игроком основы"
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Стало известно, за что арбитр удалил Месси в матче с Чили
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"Эвертон" нацелился на хавбека "Манчестер Сити"
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ПСЖ назвал игрока "Барселоны", которого хочет включить в сделку по Неймару
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Мещеряков: "Скоро наступит время, когда "Локомотив" признают великим европейским клубом"
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РПЛ показала новый чемпионский кубок и медали
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"Арсенал" представил нового технического директора
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СМИ: "Локомотив" продлил контракт с Бариновым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16