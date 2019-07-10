Главные новости дня: 9 июля

Теги георгий джикияартём дзюбарплгарет бэйл

Главные новости дня: 9 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 9 июля.

Определились четвертьфинальные пары Кубка Африки-2019.

Георгий Джикия стал новым капитаном "Спартака".

РПЛ не будет увеличивать количество участников до 2022 года.

СМИ узнали стоимость внедрения системы VAR в чемпионате России.

Победитель Кубка России может получить путевку в Лигу Чемпионов.

РПЛ показала новый чемпионский кубок и медали.

"Локомотив" продлил контракт с Дмитрием Бариновым.

Артем Дзюба попал в сферу интересов "Марселя".

Фанаты "Реала" оскорбляли Гарета Бэйла возле клубной базы.

ПСЖ назвал игрока "Барселоны", которого хочет включить в сделку по Неймару.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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