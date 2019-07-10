Главные новости дня: 9 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 9 июля.

Определились четвертьфинальные пары Кубка Африки-2019.

Георгий Джикия стал новым капитаном "Спартака".

РПЛ не будет увеличивать количество участников до 2022 года.

СМИ узнали стоимость внедрения системы VAR в чемпионате России.

Победитель Кубка России может получить путевку в Лигу Чемпионов.

РПЛ показала новый чемпионский кубок и медали.

"Локомотив" продлил контракт с Дмитрием Бариновым.

Артем Дзюба попал в сферу интересов "Марселя".

Фанаты "Реала" оскорбляли Гарета Бэйла возле клубной базы.

ПСЖ назвал игрока "Барселоны", которого хочет включить в сделку по Неймару.

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