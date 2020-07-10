Главные новости дня: 9 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 июля.
В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу".
УЕФА определился с местами проведения ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Трансфер нападающего "Сан-Лоренцо" Адольфо Гайча в ЦСКА может сорваться.
В матче 27-го тура чемпионата России "Краснодар" уступил "Рубину" и ухудшил свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может подписать с "Сочи" полноценный контракт.
Актер Дмитрий Назаров посвятил стихотворение нападающим "Зенита" Артему Дзюбе и Сердару Азмуну, которые имитировали половой акт в раздевалке петербургского клуба. Также Дзюба неожиданно спел песню "Голубая луна" и сравнил Александра Кокорина с ослом.
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вошел в топ-10 лучших форвардов "Тоттенхэма" в XXI веке.
"Ростов" отказал бельгийскому "Генту" в трансфере нападающего Элдора Шомуродова.
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Жеребьевка Лиги Европы состоится 10 июля
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18