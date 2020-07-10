Главные новости дня: 9 июля

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Главные новости дня: 9 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 июля.

В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу".

УЕФА определился с местами проведения ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Трансфер нападающего "Сан-Лоренцо" Адольфо Гайча в ЦСКА может сорваться

В матче 27-го тура чемпионата России "Краснодар" уступил "Рубину" и ухудшил свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может подписать с "Сочи" полноценный контракт.

Актер Дмитрий Назаров посвятил стихотворение нападающим "Зенита" Артему Дзюбе и Сердару Азмуну, которые имитировали половой акт в раздевалке петербургского клуба. Также Дзюба неожиданно спел песню "Голубая луна" и сравнил Александра Кокорина с ослом.

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вошел в топ-10 лучших форвардов "Тоттенхэма" в XXI веке.

"Ростов" отказал бельгийскому "Генту" в трансфере нападающего Элдора Шомуродова.

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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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