Главные новости дня: 9 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 июля.

В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу".

УЕФА определился с местами проведения ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Трансфер нападающего "Сан-Лоренцо" Адольфо Гайча в ЦСКА может сорваться.

В матче 27-го тура чемпионата России "Краснодар" уступил "Рубину" и ухудшил свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может подписать с "Сочи" полноценный контракт.

Актер Дмитрий Назаров посвятил стихотворение нападающим "Зенита" Артему Дзюбе и Сердару Азмуну, которые имитировали половой акт в раздевалке петербургского клуба. Также Дзюба неожиданно спел песню "Голубая луна" и сравнил Александра Кокорина с ослом.

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вошел в топ-10 лучших форвардов "Тоттенхэма" в XXI веке.

"Ростов" отказал бельгийскому "Генту" в трансфере нападающего Элдора Шомуродова.

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