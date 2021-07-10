Главные новости дня: 9 июля
Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 9 июля.
Зидан определился со своим будущим.
Марио Фернандес объяснил, почему не разговаривает на русском языке.
Руй Кошта стал новым президентом "Бенфики".
Представители Лунева подтвердили трансфер игрока в "Байер".
Мбаппе попал на обложку очередной части FIFA.
"Барселона" взяла в аренду австрийского таланта.
Марио Фернандес назвал сроки завершения своей карьеры.
Сёмин порассуждал о геях в футболе.
Куман заявил о важности сохранения Месси в "Барселоне".
"Динамо" подписало защитника "Зенита".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20