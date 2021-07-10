Главные новости дня: 9 июля

Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 9 июля.

Зидан определился со своим будущим.

Марио Фернандес объяснил, почему не разговаривает на русском языке.

Руй Кошта стал новым президентом "Бенфики".

Представители Лунева подтвердили трансфер игрока в "Байер".

Мбаппе попал на обложку очередной части FIFA.

"Барселона" взяла в аренду австрийского таланта.

Марио Фернандес назвал сроки завершения своей карьеры.

Сёмин порассуждал о геях в футболе.

Куман заявил о важности сохранения Месси в "Барселоне".

"Динамо" подписало защитника "Зенита".

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