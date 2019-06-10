Главные новости дня: 9 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 июня.
В финале Лиги Наций сборная Португалии добыла минимальную победу над Нидерландами.
В матче за третье место сборная Англии в серии пенальти одолела Швейцарию.
"Реалу" необходимо продать игроков на 300 миллионов евро, чтобы избежать проблем с финансовым fair play.
Футболисты "Бешикташа" U-16 попали в скандал, вызвав проституток в отель.
Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, не может предоставить дополнительные доказательства по делу.
Трансфер Килиана Мбаппе в "Реал" может стать самым дорогостоящим в истории.
Усман Дембеле в очередной раз нарушил дисциплину в "Барселоне". Клуб пригрозил игроку продажей.
Хавьер Маскерано принял решение вернуться в сборную Аргентины.
"Манчестер Юнайтед" может доплатить Давиду де Хеа, чтобы он перешел в ПСЖ.
В украинскую Премьер-лигу вышел клуб из села с населением в 1600 человек.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16