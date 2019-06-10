Главные новости дня: 9 июня

Теги англияпортугалиянеймарреал мадрид

Главные новости дня: 9 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 июня.

В финале Лиги Наций сборная Португалии добыла минимальную победу над Нидерландами.

В матче за третье место сборная Англии в серии пенальти одолела Швейцарию.

"Реалу" необходимо продать игроков на 300 миллионов евро, чтобы избежать проблем с финансовым fair play.

Футболисты "Бешикташа" U-16 попали в скандал, вызвав проституток в отель.

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, не может предоставить дополнительные доказательства по делу.

Трансфер Килиана Мбаппе в "Реал" может стать самым дорогостоящим в истории.

Усман Дембеле в очередной раз нарушил дисциплину в "Барселоне". Клуб пригрозил игроку продажей.

Хавьер Маскерано принял решение вернуться в сборную Аргентины.

"Манчестер Юнайтед" может доплатить Давиду де Хеа, чтобы он перешел в ПСЖ.

В украинскую Премьер-лигу вышел клуб из села с населением в 1600 человек.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, не может предоставить дополнительные доказательства по делу

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, не может предоставить дополнительные доказательства по делу

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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