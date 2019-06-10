Главные новости дня: 9 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 июня.

В финале Лиги Наций сборная Португалии добыла минимальную победу над Нидерландами.

В матче за третье место сборная Англии в серии пенальти одолела Швейцарию.

"Реалу" необходимо продать игроков на 300 миллионов евро, чтобы избежать проблем с финансовым fair play.

Футболисты "Бешикташа" U-16 попали в скандал, вызвав проституток в отель.

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, не может предоставить дополнительные доказательства по делу.

Трансфер Килиана Мбаппе в "Реал" может стать самым дорогостоящим в истории.

Усман Дембеле в очередной раз нарушил дисциплину в "Барселоне". Клуб пригрозил игроку продажей.

Хавьер Маскерано принял решение вернуться в сборную Аргентины.

"Манчестер Юнайтед" может доплатить Давиду де Хеа, чтобы он перешел в ПСЖ.

В украинскую Премьер-лигу вышел клуб из села с населением в 1600 человек.

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