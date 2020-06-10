Главные новости дня: 9 июня

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Главные новости дня: 9 июня

9 июня в мире футбола произошла масса интересных событий. Soccernews.ru выделяет главные новости дня:

"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Вейналдумом до 2024 года.

Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен.

"Спартак" объявил об уходе Романа Шишкина и еще 8 футболистов

В крови артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, обнаружили наркотики.

Официально: Меркулов стал игроком "Рубина".

ЦСКА отложил подписание Вагнера Лава.

Старт следующего сезона РПЛ могут перенести.

Официально: в матчах РПЛ и Кубка России разрешили делать по 5 замен.

РФС определился с местом проведения кубкового матча "Зенит" - "Спартак".

"Барселона" нацелилась на хавбека "Ливерпуля".

Со следующего сезона в РПЛ перестанут считаться легионерами граждане трёх стран.

"Манчестер Сити" - лидер рейтинга клубов АПЛ по стоимости составов.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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