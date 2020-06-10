Главные новости дня: 9 июня
9 июня в мире футбола произошла масса интересных событий. Soccernews.ru выделяет главные новости дня:
"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Вейналдумом до 2024 года.
Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен.
"Спартак" объявил об уходе Романа Шишкина и еще 8 футболистов
В крови артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, обнаружили наркотики.
Официально: Меркулов стал игроком "Рубина".
ЦСКА отложил подписание Вагнера Лава.
Старт следующего сезона РПЛ могут перенести.
Официально: в матчах РПЛ и Кубка России разрешили делать по 5 замен.
РФС определился с местом проведения кубкового матча "Зенит" - "Спартак".
"Барселона" нацелилась на хавбека "Ливерпуля".
Со следующего сезона в РПЛ перестанут считаться легионерами граждане трёх стран.
"Манчестер Сити" - лидер рейтинга клубов АПЛ по стоимости составов.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами. | http://soccernews.ru
главное
-
"Байер" разгромил "Саарбрюккен" и вышел в финал Кубка Германии
-
"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Вейналдумом до 2024 года
-
Таганский суд огласил предварительный приговор по делу Ефремова, который устроил смертельное ДТП
-
"Лейпциг" вышел из карантина и сдулся: 4 причины, почему "быки" уже не борются за чемпионство в Германии
-
Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 июня
-
Аленичев: "Директор "Енисея" постоянно плел интриги против меня"
-
Главный тренер "Сток Сити" заразился коронавирусом
-
Аленичев назвал причину, по которой отказался возглавлять минское "Динамо"
-
Форвард "Ювентуса" Дибала высказался о проблеме расизма
-
2
Экс-игрок "Барсы" Стоичков: "Никто не выиграет того, что выиграл Месси"
-
Меркулов поделился впечатлением от перехода в "Рубин"
-
"ЦВБП-медиа": Дзагоев из-за травмы может выбыть на месяц
-
Ребров может возглавить "Фенербахче"
-
"Байер" разгромил "Саарбрюккен" и вышел в финал Кубка Германии
-
Бакаев вернулся в общую группу "Спартака" на базе в Тарасовке
-
Бензема показал свой Bugatti Chiron за 2,5 млн евро
-
"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Вейналдумом до 2024 года
-
Широков прокомментировал введение новых этапов по снятию ограничительных мер в Москве
-
Форвард "Боруссии" Марко Ройс может перенести операцию из-за травмы
-
Широков: "Спартаку" даже лучше играть в Питере. Можно напрячь "Зенит" по поводу справедливости, психологически надавить"
-
Таганский суд огласил предварительный приговор по делу Ефремова, который устроил смертельное ДТП
-
2
Экс-игрок "Зенита" Жулиано признался, что скучает по петербургскому клубу
-
Широков: "Мне жалко Ефремова, он не справился с тяжёлой болезнью"
-
Наставник "Уфы" Евсеев рассказал об общении на нефутбольные темы с легионерами команды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18