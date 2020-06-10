Главные новости дня: 9 июня

9 июня в мире футбола произошла масса интересных событий. Soccernews.ru выделяет главные новости дня:

"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Вейналдумом до 2024 года.

Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен.

"Спартак" объявил об уходе Романа Шишкина и еще 8 футболистов

В крови артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, обнаружили наркотики.

Официально: Меркулов стал игроком "Рубина".

ЦСКА отложил подписание Вагнера Лава.

Старт следующего сезона РПЛ могут перенести.

Официально: в матчах РПЛ и Кубка России разрешили делать по 5 замен.

РФС определился с местом проведения кубкового матча "Зенит" - "Спартак".

"Барселона" нацелилась на хавбека "Ливерпуля".

Со следующего сезона в РПЛ перестанут считаться легионерами граждане трёх стран.

"Манчестер Сити" - лидер рейтинга клубов АПЛ по стоимости составов.

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