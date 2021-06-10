Главные новости дня: 9 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 июня.

Отбор ЧМ-2022: Аргентина упустила победу на Колумбией, Бразилия победила Парагвай.

УЕФА приостановил дело в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".

"Лацио" назначил Маурицио Сарри главным тренером.

Календарь матчей Евро-2020: полное расписание.

Сборная Бразилии назвала заявку на Кубок Америки.

Серхио Рамос готов принять предложение "Реала" о новом контракте.

"Зенит" готов заплатить большую сумму за Николу Влашича.

"Барселона" поставит ультиматум Усману Дембеле.

Игроков сборной Испании вакцинируют от коронавируса до Евро-2020.

"Спартак" продлил контракт с игроком молодежной сборной России Литвиновым.

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