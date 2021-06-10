Главные новости дня: 9 июня

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Главные новости дня: 9 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 июня.

Отбор ЧМ-2022: Аргентина упустила победу на Колумбией, Бразилия победила Парагвай.

УЕФА приостановил дело в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".

"Лацио" назначил Маурицио Сарри главным тренером.

Календарь матчей Евро-2020: полное расписание.

Сборная Бразилии назвала заявку на Кубок Америки.

Серхио Рамос готов принять предложение "Реала" о новом контракте.

"Зенит" готов заплатить большую сумму за Николу Влашича.

"Барселона" поставит ультиматум Усману Дембеле.

Игроков сборной Испании вакцинируют от коронавируса до Евро-2020.

"Спартак" продлил контракт с игроком молодежной сборной России Литвиновым.

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Сборная Бразилии назвала заявку на Кубок Америки

Сборная Бразилии назвала заявку на Кубок Америки

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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