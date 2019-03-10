Главные новости дня: 9 марта

Сегодня, 9 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В РПЛ разгромных побед добились "Крылья Советов" в матче с "Енисеем" и ЦСКА в игре против "Рубина".

В АПЛ "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Уотфордом", а вот "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Саутгемптону".

В Примере "Барселона" ожидаемо обыграла "Райо Вальекано" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Атлетико" был сильнее "Леганеса" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Серии А "Милан" добыл выездную победу над "Кьево".

В Бундеслиге "Бавария" и "Боруссия" синхронно победили в своих матчах, однако теперь мюнхенский клуб возглавляет турнирную таблицу.

Во Франции отметим, что "Монако" сыграл вничью с "Бордо", а "Лион" упустил победу над "Страсбуром".

Фанаты ПСЖ жестко обратились к футболистам команды после очередного вылета из Лиги Чемпионов.

АПЛ проведёт расследование в отношении "Манчестер Сити".

"Барселона" планирует начать переговоры о новом контракте с капитаном команды Лионелем Месси.

И напоследок, на капитана "Реала" Серхио Рамоса претендуют сразу два итальянских клуба - "Милан" и "Ювентус".

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