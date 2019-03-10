Главные новости дня: 9 марта

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Главные новости дня: 9 марта

Сегодня, 9 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В РПЛ разгромных побед добились "Крылья Советов" в матче с "Енисеем" и ЦСКА в игре против "Рубина".

В АПЛ "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Уотфордом", а вот "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Саутгемптону".

В Примере "Барселона" ожидаемо обыграла "Райо Вальекано" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Атлетико" был сильнее "Леганеса" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Серии А "Милан" добыл выездную победу над "Кьево".

В Бундеслиге "Бавария" и "Боруссия" синхронно победили в своих матчах, однако теперь мюнхенский клуб возглавляет турнирную таблицу.

Во Франции отметим, что "Монако" сыграл вничью с "Бордо", а "Лион" упустил победу над "Страсбуром".

Фанаты ПСЖ жестко обратились к футболистам команды после очередного вылета из Лиги Чемпионов.

АПЛ проведёт расследование в отношении "Манчестер Сити".

"Барселона" планирует начать переговоры о новом контракте с капитаном команды Лионелем Месси.

И напоследок, на капитана "Реала" Серхио Рамоса претендуют сразу два итальянских клуба - "Милан" и "Ювентус".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Милан" добыл волевую победу над "Кьево" (видео голов)

"Милан" добыл волевую победу над "Кьево" (видео голов)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 29 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
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