Главные новости дня: 9 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 марта.

Состоялись три матча чемпионата России с участием команд, которые входят в лидирующую группу.

"Ростов" обыграл ЦСКА. В матче было три пенальти и два удаления.

"Спартак" уступил "Краснодару". В поединке также не обошлось без 11-метрового.

Лидер РПЛ "Зенит" потерял очки с "Уфой", не забив во втором матче подряд.

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо арестован в Парагвае. Появилось первое фото бразильца за решеткой.

В Нигерии произошла страшная трагедия с футболистом во время матча.

"Барселона" ведет переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси на улучшенных финансовых условиях.

ПСЖ может лишиться нападающего Килиана Мбаппе перед ответным матчем Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией".

В чемпионате Англии "Лестер" разгромил "Астон Виллу".

В чемпионате Италии отменены все матчи из-за коронавируса.

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с молодым талантом.

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