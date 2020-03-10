Главные новости дня: 9 марта

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Главные новости дня: 9 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 марта.

Состоялись три матча чемпионата России с участием команд, которые входят в лидирующую группу.

"Ростов" обыграл ЦСКА. В матче было три пенальти и два удаления.

"Спартак" уступил "Краснодару". В поединке также не обошлось без 11-метрового.

Лидер РПЛ "Зенит" потерял очки с "Уфой", не забив во втором матче подряд.

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо арестован в Парагвае. Появилось первое фото бразильца за решеткой.

В Нигерии произошла страшная трагедия с футболистом во время матча.

"Барселона" ведет переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси на улучшенных финансовых условиях.

ПСЖ может лишиться нападающего Килиана Мбаппе перед ответным матчем Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией".

В чемпионате Англии "Лестер" разгромил "Астон Виллу".

В чемпионате Италии отменены все матчи из-за коронавируса.

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с молодым талантом.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Матчи чемпионата Италии отменены из-за коронавируса

Матчи чемпионата Италии отменены из-за коронавируса

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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