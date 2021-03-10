Главные новости дня: 9 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 марта.

Возобновилась Лига Чемпионов, состоялись два ответных матча 1/8 финала.

"Ювентус" победил "Порту", но вылетел по правилу "выездного гола". Дортмундская "Боруссия" упустила победу над "Севильей", но прошла в полуфинал благодаря победе в первом матче.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев уйдет в отставку после окончания чемпионата Европы. В Германии уже выбрали основного кандидата на замену Леву.

"Манчестер Юнайтед" ищет вратаря. Манкунианцы интересуются Джанлуиджи Доннаруммой, либо могут предложить суперобмен "Атлетико".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар продолжает уговаривать форварда "Барселоны" Лионеля Месси перейти в парижский клуб.

Член Высшего совета партии "Единая Россия" Александр Жуков предложил "Спартаку" пригласить Йоахима Лева.

Известный украинский нападающий Артем Милевский завершит карьеру по окончании сезона.

Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба близок к переходу в "Барселону".

В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к бывшему тренеру "Зенита" Лучано Спаллетти.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru