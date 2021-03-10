Главные новости дня: 9 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 марта.
Возобновилась Лига Чемпионов, состоялись два ответных матча 1/8 финала.
"Ювентус" победил "Порту", но вылетел по правилу "выездного гола". Дортмундская "Боруссия" упустила победу над "Севильей", но прошла в полуфинал благодаря победе в первом матче.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев уйдет в отставку после окончания чемпионата Европы. В Германии уже выбрали основного кандидата на замену Леву.
"Манчестер Юнайтед" ищет вратаря. Манкунианцы интересуются Джанлуиджи Доннаруммой, либо могут предложить суперобмен "Атлетико".
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар продолжает уговаривать форварда "Барселоны" Лионеля Месси перейти в парижский клуб.
Член Высшего совета партии "Единая Россия" Александр Жуков предложил "Спартаку" пригласить Йоахима Лева.
Известный украинский нападающий Артем Милевский завершит карьеру по окончании сезона.
Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба близок к переходу в "Барселону".
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к бывшему тренеру "Зенита" Лучано Спаллетти.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 марта
-
Вылет "Ювентуса" и успех "Боруссии": все результаты Лиги Чемпионов 9 марта
-
2
"Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги Чемпионов
-
ПСЖ по-прежнему намерен подписать Месси
-
"Рубин" показал, что осталось за кадром победного матча РПЛ с "Зенитом"
-
Пентек обвинил Ибрагимовича в своем уходе из "Милана"
-
Дортмундская "Боруссия" вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" намерен предложить "Атлетико" суперобмен
-
1
Тебас хочет видеть Салаха в Ла Лиге
-
Новый президент "Барселоны" определился с будущим Коутиньо
-
"Наполи" может перехватить тренера у "Шахтера"
-
"Зенит" отказал Кержакову, который просил одного футболиста для "Томи"
-
Неймар вновь звонил Месси с просьбой перейти в ПСЖ
-
Боярский назвал виновного в поражении "Зенита" в матче с "Рубином"
-
"Барселона" определилась с главными трансферными целями на лето
-
"Марсель" представил Сампаоли. Тренер выглядел грустным (фото)
-
РФС сообщил стоимость билетов на матч отбора ЧМ-2022 Россия - Словения
-
Политик "Единой России" предложил пригласить Йоахима Лёва в "Спартак"
-
Кержаков оценил шансы Кокорина заиграть в чемпионате Италии
-
Отец Кавани рассказал, почему форвард хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18