Главные новости дня: 9 марта

Теги ювентусспартак москвадавид алабайоахим лёв

Главные новости дня: 9 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 марта.

Возобновилась Лига Чемпионов, состоялись два ответных матча 1/8 финала.

"Ювентус" победил "Порту", но вылетел по правилу "выездного гола". Дортмундская "Боруссия" упустила победу над "Севильей", но прошла в полуфинал благодаря победе в первом матче.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев уйдет в отставку после окончания чемпионата Европы. В Германии уже выбрали основного кандидата на замену Леву.

"Манчестер Юнайтед" ищет вратаря. Манкунианцы интересуются Джанлуиджи Доннаруммой, либо могут предложить суперобмен "Атлетико". 

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар продолжает уговаривать форварда "Барселоны" Лионеля Месси перейти в парижский клуб.

Член Высшего совета партии "Единая Россия" Александр Жуков предложил "Спартаку" пригласить Йоахима Лева.

Известный украинский нападающий Артем Милевский завершит карьеру по окончании сезона.

Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба близок к переходу в "Барселону".

В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к бывшему тренеру "Зенита" Лучано Спаллетти.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вылет "Ювентуса" и успех "Боруссии": все результаты Лиги Чемпионов 9 марта

Вылет "Ювентуса" и успех "Боруссии": все результаты Лиги Чемпионов 9 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов