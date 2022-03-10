Главные новости дня: 9 марта

Теги реал мадридпсжэрлинг холандквинси промескилиан мбаппе

Главные новости дня: 9 марта

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 марта.

Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Реал" победил ПСЖ, "Манчестер Сити" сыграл вничью со "Спортингом".

Определились четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов.

В Лиге Европы "Порту" проиграл "Лиону".

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко предположил, какой российский клуб может купить Роман Абрамович.

"Реал" и "Атлетико" поборются за защитника "Шахтера"

"Барселона" уверена в трансфере форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес будет обвинен в попытке преднамеренного убийства.

"Зенит" начал переговоры с нападающим Артемом Дзюбой о продлении контракта.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Феерия "Реала", проход "Манчестер Сити": результаты Лиги чемпионов 9 марта

Феерия "Реала", проход "Манчестер Сити": результаты Лиги чемпионов 9 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов