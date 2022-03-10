Главные новости дня: 9 марта

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 марта.

Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Реал" победил ПСЖ, "Манчестер Сити" сыграл вничью со "Спортингом".

Определились четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов.

В Лиге Европы "Порту" проиграл "Лиону".

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко предположил, какой российский клуб может купить Роман Абрамович.

"Реал" и "Атлетико" поборются за защитника "Шахтера"

"Барселона" уверена в трансфере форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес будет обвинен в попытке преднамеренного убийства.

"Зенит" начал переговоры с нападающим Артемом Дзюбой о продлении контракта.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru