Главные новости дня: 9 марта
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 марта.
Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Реал" победил ПСЖ, "Манчестер Сити" сыграл вничью со "Спортингом".
Определились четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов.
В Лиге Европы "Порту" проиграл "Лиону".
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко предположил, какой российский клуб может купить Роман Абрамович.
"Реал" и "Атлетико" поборются за защитника "Шахтера"
"Барселона" уверена в трансфере форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес будет обвинен в попытке преднамеренного убийства.
"Зенит" начал переговоры с нападающим Артемом Дзюбой о продлении контракта.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 9 марта
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Феерия "Реала", проход "Манчестер Сити": результаты Лиги чемпионов 9 марта
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Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов
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"Реал" выбил ПСЖ из Лиги чемпионов. Бензема сделал хет-трик
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"Реал" и "Атлетико" поборются за защитника "Шахтера"
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"Ювентус" нацелился на Ляказетта
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18