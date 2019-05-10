Главные новости дня: 9 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 9 мая.

Завершилась стадия 1/2 финала Лиги Европы. "Арсенал" в ответном матче обыграл "Валенсию" и вышел в финал турнира.

Соперником "канониров" стал "Челси", одолевший в серии пенальти "Айнтрахт".

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Пять игроков "Ливерпуля" попали в сборную недели в Лиге Чемпионов.

Группа Imagine Dragons выступит на "Ванда Метрополитано" перед финалом Лиги Чемпионов.

Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов.

"Манчестер Юнайтед" договорился о приобретении Пауло Дибалы.

"Реал" не сможет досрочно вернуть Хакими Ашрафа.

"Барселона" определила двух кандидатов на замену Эрнесто Вальверде.

Луису Суаресу предстоит операция на колене.

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