Главные новости дня: 9 мая
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 9 мая.
Завершилась стадия 1/2 финала Лиги Европы. "Арсенал" в ответном матче обыграл "Валенсию" и вышел в финал турнира.
Соперником "канониров" стал "Челси", одолевший в серии пенальти "Айнтрахт".
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.
Пять игроков "Ливерпуля" попали в сборную недели в Лиге Чемпионов.
Группа Imagine Dragons выступит на "Ванда Метрополитано" перед финалом Лиги Чемпионов.
Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов.
"Манчестер Юнайтед" договорился о приобретении Пауло Дибалы.
"Реал" не сможет досрочно вернуть Хакими Ашрафа.
"Барселона" определила двух кандидатов на замену Эрнесто Вальверде.
Луису Суаресу предстоит операция на колене.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 9 мая
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Эмери: "Мы можем гордиться "Арсеналом"
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Ляказетт: "Мы хотим попасть в Лигу Чемпионов"
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Гризманн будет получать в "Барселоне" меньше, чем в "Атлетико"
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"Челси" и "Арсенал" встретятся в финале Лиги Европы
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"Челси" в серии пенальти одолел "Айнтрахт" и вышел в финал Лиги Европы
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Стало известно, что Райола требует от "Барселоны" за трансфер де Лигта
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"Барселона" сможет бесплатно расстаться с Вальверде
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"Арсенал" во второй раз обыграл "Валенсию" и прошел в финал Лиги Европы
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Гамейро стал первым французом, который забил 25 голов в Лиге Европы
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"Реал" не сможет досрочно вернуть Ашрафа
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Вертонген получил еще одно повреждение
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Вагнер - новый тренер "Шальке"
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Робертсон сможет принять участие в финале Лиги Чемпионов
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"Милан" не собирается приглашать Ди Франческо
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Аллегри выдвинул "Ювентусу" свои условия
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Итальянская Серия А представила новый логотип
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"Интер" готовит предложение по Ракитичу
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Луису Суаресу предстоит лечь под хирургический нож
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"Челси" и "Айнтрахт" объявили стартовые составы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15