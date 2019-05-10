Главные новости дня: 9 мая

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Главные новости дня: 9 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 9 мая.

Завершилась стадия 1/2 финала Лиги Европы. "Арсенал" в ответном матче обыграл "Валенсию" и вышел в финал турнира.

Соперником "канониров" стал "Челси", одолевший в серии пенальти "Айнтрахт".

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Пять игроков "Ливерпуля" попали в сборную недели в Лиге Чемпионов.

Группа Imagine Dragons выступит на "Ванда Метрополитано" перед финалом Лиги Чемпионов.

Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов.

"Манчестер Юнайтед" договорился о приобретении Пауло Дибалы.

"Реал" не сможет досрочно вернуть Хакими Ашрафа.      

"Барселона" определила двух кандидатов на замену Эрнесто Вальверде.

Луису Суаресу предстоит операция на колене.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Челси" и "Арсенал" встретятся в финале Лиги Европы

"Челси" и "Арсенал" встретятся в финале Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
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