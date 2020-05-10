Главные новости дня: 9 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 9 мая.

В День Победы поздравления опубликовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитан национальной команды Артём Дзюба, а также РПЛ и РФС.

ФИФА тем временем разрешила временно не использовать систему VAR. Это касается турниров, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

Между тем, в АПЛ опасаются бунта футболистов. Лига полагает, что возобновить сезон будут готовы не все.

А в Беларуси, кажется, доигрались с отрицанием опасности коронавируса. Один из футбольных матчей уже пришлось из-за этого перенести.

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини не слабо жахнул своим заявлением о Марио Балотелли и Фелипе Мело. Итальянец и бразилец ответили капитану "старой синьоры".

Ещё один скандал разгорелся в Хорватии. Экс-игрока "Спартака" обвинили в угрозах убийством и арестовали, но позднее всё-таки отпустили на свободу.

В то же время во Франции полузащитник "Монако" Александр Головин вошёл в число претендентов на звание лучшего плеймейкера минувшего розыгрыша Лиги 1.

В России Фёдору Смолову припомнили перелёты при закрытых из-за пандемии границах. Форвард ответил на претензии.

Шок в Турции! Игрок любительской команды задушил собственного сына, потому что "не любил его". Теперь преступник может остаток жизни провести в тюрьме.

"Локомотив" определился с позициями, требующими усиления летом. Осталось в ЛЧ попасть, чтобы бюджет на трансферы иметь достойный.

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