Главные новости дня: 9 мая
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 9 мая.
В День Победы поздравления опубликовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитан национальной команды Артём Дзюба, а также РПЛ и РФС.
ФИФА тем временем разрешила временно не использовать систему VAR. Это касается турниров, приостановленных из-за пандемии коронавируса.
Между тем, в АПЛ опасаются бунта футболистов. Лига полагает, что возобновить сезон будут готовы не все.
А в Беларуси, кажется, доигрались с отрицанием опасности коронавируса. Один из футбольных матчей уже пришлось из-за этого перенести.
Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини не слабо жахнул своим заявлением о Марио Балотелли и Фелипе Мело. Итальянец и бразилец ответили капитану "старой синьоры".
Ещё один скандал разгорелся в Хорватии. Экс-игрока "Спартака" обвинили в угрозах убийством и арестовали, но позднее всё-таки отпустили на свободу.
В то же время во Франции полузащитник "Монако" Александр Головин вошёл в число претендентов на звание лучшего плеймейкера минувшего розыгрыша Лиги 1.
В России Фёдору Смолову припомнили перелёты при закрытых из-за пандемии границах. Форвард ответил на претензии.
Шок в Турции! Игрок любительской команды задушил собственного сына, потому что "не любил его". Теперь преступник может остаток жизни провести в тюрьме.
"Локомотив" определился с позициями, требующими усиления летом. Осталось в ЛЧ попасть, чтобы бюджет на трансферы иметь достойный.
На сегодня всё. Ожидайте завтра ещё больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Известная правозащитница наехала на российскую власть из-за Смолова
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Sky Sports опубликовал рейтинг лучших футболистов, никогда не выигрывавших чемпионат Англии. Джеррард и Линекер - в топ-5
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Главные новости дня: 9 мая
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Мама Рабьо определилась с чемпионатом, в котором попытается трудоустроить сына
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Геркус отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацистами
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1
Гончаренко назвал главную проблему Чалова в этом сезоне
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"Локомотив" намерен усилить две позиции летом
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3
Роналду показал 7 любимых упражнений для поддержания формы
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Турецкий футболист признался в убийстве собственного сына
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Стали известны сроки восстановления защитника "Барселоны" Умтити
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ПСЖ готов включить двух хавбеков в сделку по Икарди
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Новые владельцы "Ньюкасла" определили очередную трансферную цель на лето
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Президент "Лиона" назвал дату ответного матча с "Ювентусом" в ЛЧ
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Девушка Роналду объявила о проведении благотворительного аукциона
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Хиддинк - о работе Эвребе в матче "Челси" - "Барса" в 2009-м: "Единственный раз, когда я подумал, что арбитр мог быть куплен"
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Болельщики признали Дрогба лучшим форвардом Лиги 1 в XXI веке
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2
Маркес назвал игрока, благодаря которому возродилась "Барселона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18