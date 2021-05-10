Главные новости дня: 9 мая
Фото: twitter.com/realmadrid
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 мая.
"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Астон Виллой".
"Реал" вырвал ничью у "Севильи" и сместил "Барсу" со второго места.
"Милан" разгромил "Ювентус".
Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Парму".
ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и отстал от лидера Лиги 1.
"Шахтер" объявил об отставке Луиша Каштру.
"Барсе" не понравилось продления контракта Неймара.
Марко Верратти рискует пропустить Евро.
Массимилиано Аллегри хочет возглавить "Реал".
Патрик Виейра может возглавить "Лион".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 9 мая
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1
"Реал" вырвал ничью у "Севильи" и сместил "Барсу" со второго места
-
1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18