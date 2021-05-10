Главные новости дня: 9 мая

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Главные новости дня: 9 маяФото: twitter.com/realmadrid

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 мая.

"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Астон Виллой".

"Реал" вырвал ничью у "Севильи" и сместил "Барсу" со второго места.

"Милан" разгромил "Ювентус".

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Парму".

ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и отстал от лидера Лиги 1.

"Шахтер" объявил об отставке Луиша Каштру.

"Барсе" не понравилось продления контракта Неймара.

Марко Верратти рискует пропустить Евро.

Массимилиано Аллегри хочет возглавить "Реал".

Патрик Виейра может возглавить "Лион".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и отстал от лидера Лиги 1

ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и отстал от лидера Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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