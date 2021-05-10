Главные новости дня: 9 мая

Фото: twitter.com/realmadrid

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 мая.

"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Астон Виллой".

"Реал" вырвал ничью у "Севильи" и сместил "Барсу" со второго места.

"Милан" разгромил "Ювентус".

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Парму".

ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и отстал от лидера Лиги 1.

"Шахтер" объявил об отставке Луиша Каштру.

"Барсе" не понравилось продления контракта Неймара.

Марко Верратти рискует пропустить Евро.

Массимилиано Аллегри хочет возглавить "Реал".

Патрик Виейра может возглавить "Лион".

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