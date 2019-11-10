Главные новости дня: 9 ноября

Теги барселонареал мадридбавария мюнхенспартак москвалестер сити

Главные новости дня: 9 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 9 ноября.

"Спартак" добил играющие в меньшинстве "Крылья Советов".

"Ростов" проиграл "Тамбову" в матче РПЛ.

"Динамо" в гостях минимально победило "Рубин".

"Челси" вышел на второе место АПЛ, обыграв "Кристал Пэлас".

"Лестер" обыграл "Арсенал" в матче АПЛ.

Дубль Бензема помог "Реалу" разгромить "Эйбар".

"Барселона" с помощью хет-трика Месси разгромила "Сельту" и снова возглавила Примеру.

"Интер" вырвал победу в матче с "Вероной" и возглавил Серию А.

"Бавария" уверенно разобралась с дортмундской "Боруссией".

Икарди принес ПСЖ волевую победу над "Брестом".

Головин принес "Монако" победу над "Дижоном".

Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США.

Килиан Мбаппе отложил вопрос о продлении контракта с ПСЖ.

Икер Касильяс предложил реформу системы VAR.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" с помощью хет-трика Месси разгромила "Сельту" и снова возглавила Примеру

"Барселона" с помощью хет-трика Месси разгромила "Сельту" и снова возглавила Примеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Борнмут Борнмут 12 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Бернли Бернли 12 15
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
12 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
13 Эвертон Эвертон 12 14
14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
15 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов