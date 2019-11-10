Главные новости дня: 9 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 9 ноября.
"Спартак" добил играющие в меньшинстве "Крылья Советов".
"Ростов" проиграл "Тамбову" в матче РПЛ.
"Динамо" в гостях минимально победило "Рубин".
"Челси" вышел на второе место АПЛ, обыграв "Кристал Пэлас".
"Лестер" обыграл "Арсенал" в матче АПЛ.
Дубль Бензема помог "Реалу" разгромить "Эйбар".
"Барселона" с помощью хет-трика Месси разгромила "Сельту" и снова возглавила Примеру.
"Интер" вырвал победу в матче с "Вероной" и возглавил Серию А.
"Бавария" уверенно разобралась с дортмундской "Боруссией".
Икарди принес ПСЖ волевую победу над "Брестом".
Головин принес "Монако" победу над "Дижоном".
Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США.
Килиан Мбаппе отложил вопрос о продлении контракта с ПСЖ.
Икер Касильяс предложил реформу системы VAR.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 9 ноября
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6
"Барселона" с помощью хет-трика Месси разгромила "Сельту" и снова возглавила Примеру
-
"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа" в матче Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" обратил взор на лучшего бомбардира Серии А
-
1
Месси и Гризманн ни разу не обменялись передачей в первом тайме игры с "Сельтой"
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1
Головин принес "Монако" победу над "Дижоном" и другие результаты 13-го тура Лиги 1
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Ларссон: "Меня задели по ноге, там должен был быть пенальти"
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Тедеско о матче с "Крыльями Советов": "Заслуженная победа"
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"Барселона" может уволить Вальверде после матча с "Сельтой"
-
Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги
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1
Бензема обошел Пушкаша в списке лучших бомбардиров "Реала" в Примере
-
1
"Бавария" уверенно разобралась с дортмундской "Боруссией"
-
1
Дубль Бензема помог "Реалу" разгромить "Эйбар"
-
1
"Лестер" обыграл "Арсенал" в матче АПЛ
-
2
"Бавария" не заинтересована в приглашении Аллегри
-
"Интер" вырвал победу в матче с "Вероной" и возглавил Серию А
-
Карпин прокомментировал поражение от "Тамбова"
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Икарди принес ПСЖ волевую победу над "Брестом"
-
1
"Спартак" добил играющие в меньшинстве "Крылья Советов"
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1
Еще один топ-клуб АПЛ поборется за Промеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Борнмут
|12
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Бернли
|12
|15
|10
|Кристал Пэлас
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|12
|Тоттенхэм
|12
|14
|13
|Эвертон
|12
|14
|14
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|15
|Вулверхэмптон
|11
|13
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|11
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7