Главные новости дня: 9 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 9 ноября.

"Спартак" добил играющие в меньшинстве "Крылья Советов".

"Ростов" проиграл "Тамбову" в матче РПЛ.

"Динамо" в гостях минимально победило "Рубин".

"Челси" вышел на второе место АПЛ, обыграв "Кристал Пэлас".

"Лестер" обыграл "Арсенал" в матче АПЛ.

Дубль Бензема помог "Реалу" разгромить "Эйбар".

"Барселона" с помощью хет-трика Месси разгромила "Сельту" и снова возглавила Примеру.

"Интер" вырвал победу в матче с "Вероной" и возглавил Серию А.

"Бавария" уверенно разобралась с дортмундской "Боруссией".

Икарди принес ПСЖ волевую победу над "Брестом".

Головин принес "Монако" победу над "Дижоном".

Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США.

Килиан Мбаппе отложил вопрос о продлении контракта с ПСЖ.

Икер Касильяс предложил реформу системы VAR.

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