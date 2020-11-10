Главные новости дня: 9 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 ноября.
Защитник "Зенита" Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус.
Кварцхелия может продолжить карьеру в Серии А.
Черышев прибыл в сборную России.
"Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию по эпизодам матча с "Краснодаром".
"Сельта" намерена приобрести Манджукича.
"Локомотив" намерен избавиться от Смолова.
Форвард "Барселоны" Фати успешно прооперирован.
"Реал" сообщил подробности о травме Вальверде.
Болельщики "Зенита" выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой.
Телеканал "Россия 1" поддержал Дзюбу, который мастурбировал на камеру.
Неймар сообщил ПСЖ о желании продлить контракт.
"Спартак" теряет Наиля Умярова.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 9 ноября
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Непомнящий: "Если Дзюба перестанет вызываться в сборную, я Черчесова просто не пойму"
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Жиру намерен покинуть "Челси" в январе
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Новиков высоко оценил выступление "Динамо" в нынешнем сезоне
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Орлов высказался о возможном возвращении Халка в "Зенит"
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Стал известен характер травмы защитника "Ливерпуля" Александера-Арнолда
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"Фламенго" расстался с главным тренером Торрентом
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Черышев прибыл в сборную России
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Анри высказался о Лионеле Месси
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Защитник "Кристал Пэлас" Ридевалд продлил контракт с клубом
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В АПЛ выявлено четыре случая заражения коронавирусом
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Ловрен пропустит два матча сборной Хорватии из-за травмы
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Экс-защитник "Спартака" Пареха завершил карьеру
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Конте - о матче с "Аталантой": "Не хватило инстинкта убийцы"
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"Ждем Миранчука и Черышева". Черчесов рассказал о начале сборов сборной России
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Защитник "Зенита" Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус
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Чезаре Пранделли стал новым главным тренером "Фиорентины"
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Кварцхелия может продолжить карьеру в Серии А
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Алексей Миранчук прибыл в сборную России и сфотографировался с братом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14