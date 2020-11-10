Главные новости дня: 9 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 ноября.

Защитник "Зенита" Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус.

Кварцхелия может продолжить карьеру в Серии А.

Черышев прибыл в сборную России.

"Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию по эпизодам матча с "Краснодаром".

"Сельта" намерена приобрести Манджукича.

"Локомотив" намерен избавиться от Смолова.

Форвард "Барселоны" Фати успешно прооперирован.

"Реал" сообщил подробности о травме Вальверде.

Болельщики "Зенита" выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой.

Телеканал "Россия 1" поддержал Дзюбу, который мастурбировал на камеру.

Неймар сообщил ПСЖ о желании продлить контракт.

"Спартак" теряет Наиля Умярова.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru