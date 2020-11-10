Главные новости дня: 9 ноября

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Главные новости дня: 9 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 ноября.

Защитник "Зенита" Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус.

Кварцхелия может продолжить карьеру в Серии А.

Черышев прибыл в сборную России.

"Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию по эпизодам матча с "Краснодаром".

"Сельта" намерена приобрести Манджукича.

"Локомотив" намерен избавиться от Смолова.

Форвард "Барселоны" Фати успешно прооперирован.

"Реал" сообщил подробности о травме Вальверде.

Болельщики "Зенита" выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой.

Телеканал "Россия 1" поддержал Дзюбу, который мастурбировал на камеру.

Неймар сообщил ПСЖ о желании продлить контракт.

"Спартак" теряет Наиля Умярова.

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Стал известен характер травмы защитника "Ливерпуля" Александера-Арнолда

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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