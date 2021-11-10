Главные новости дня: 9 ноября

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 9 ноября.

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может покинуть стан "красных дьяволов".

Защитником московского "Спартака" Самюэлем Жиго интересуются во Франции и Германии.

Стал известен фаворит в борьбе за полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

"Барселона" может пострадать с финансовой точки зрения из-за своих слабых игровых результатов.

Новый главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес ввел целый ряд новых правил в каталонском клубе.

Российско-колумбийский голкипер Алексей Рохас Федорущенко начнёт тренироваться с главной командой лондонского "Арсенала".

Московский ЦСКА может купить нескольких футболистов во время зимнего трансферного окна.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может оказаться в ПСЖ.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему он не вызвал в национальную команды нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов во второй раз стал отцом.

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