Главные новости дня: 9 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 октября.

Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Англии.

Чеферин рассказал, в каком случае сборные России и Украины могут сыграть друг с другом.

Аргентина ушла от поражения в товарищеском матче с Германией.

Гнабри стал рекордсменом сборной Германии, забив 10 голов.

Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН.

Моуринью отказался стать главным тренером "Лиона".

Моуринью готов возглавить "Тоттенхэм".

"Манчестер Юнайтед" намерен переманить тренера "РБ Лейпциг".

Месси: "Из-за проблем с налоговой думал об уходе из "Барселоны".

Один из лидеров Бундеслиги интересуется Соболевым.

Казань хочет провести финал Лиги Европы-2023.

"Спартак" поставил перед Тедеско задачу на остаток сезона.

"Краснодар" может досрочно отозвать Сорокина из аренды в "Рубине".

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