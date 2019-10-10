Главные новости дня: 9 октября
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 октября.
Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Англии.
Чеферин рассказал, в каком случае сборные России и Украины могут сыграть друг с другом.
Аргентина ушла от поражения в товарищеском матче с Германией.
Гнабри стал рекордсменом сборной Германии, забив 10 голов.
Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН.
Моуринью отказался стать главным тренером "Лиона".
Моуринью готов возглавить "Тоттенхэм".
"Манчестер Юнайтед" намерен переманить тренера "РБ Лейпциг".
Месси: "Из-за проблем с налоговой думал об уходе из "Барселоны".
Один из лидеров Бундеслиги интересуется Соболевым.
Казань хочет провести финал Лиги Европы-2023.
"Спартак" поставил перед Тедеско задачу на остаток сезона.
"Краснодар" может досрочно отозвать Сорокина из аренды в "Рубине".
Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей! | http://soccernews.ru
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главное
-
Чеферин рассказал, в каком случае сборные России и Украины могут сыграть друг с другом
-
Аргентина ушла от поражения в товарищеском матче с Германией
-
Гнабри стал рекордсменом сборной Германии, забив 10 голов
-
Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Англии
-
Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 октября
-
"Фенербахче" хочет арендовать у "Арсенала" Озила
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Лев прокомментировал ничью со сборной Аргентины
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Гвардиола рассказал, кого бы не продал даже за 500 миллионов евро
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"Вест Хэм" продлил контракт с защитником Крессуэллом
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Ракитич рассказал, почему отказывался от вызова в сборную Хорватии
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Александер-Арнолд сказал, что всем обязан Юргену Клоппу
-
Пьянич рассказал о целях "Ювентуса" на сезон-2019/20
-
Чеферин рассказал, в каком случае сборные России и Украины могут сыграть друг с другом
-
Аргентина ушла от поражения в товарищеском матче с Германией
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1
Лукас Окампос дебютировал в сборной Аргентины
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1
Гнабри стал рекордсменом сборной Германии, забив 10 голов
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Хохлов сказал, что Черчесов не даст сборной России расслабиться
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Владелец "Сампдории": "Мне нужен тренер, который готов работать с клубом с желанием и энтузиазмом"
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Главный тренер Шотландии прокомментировал подготовку к матчу отбора Евро-2020 с Россией
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Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Англии
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Слуцкий поздравил российских гимнастов с чемпионством
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Чартер сборной Шотландии опоздал в Москву почти на 45 минут
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Азербайджан обыграл Бахрейн в товарищеском матче
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Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3