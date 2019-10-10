Главные новости дня: 9 октября

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Главные новости дня: 9 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 октября.

Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Англии.

Чеферин рассказал, в каком случае сборные России и Украины могут сыграть друг с другом.

Аргентина ушла от поражения в товарищеском матче с Германией.

Гнабри стал рекордсменом сборной Германии, забив 10 голов.

Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН.

Моуринью отказался стать главным тренером "Лиона".

Моуринью готов возглавить "Тоттенхэм".

"Манчестер Юнайтед" намерен переманить тренера "РБ Лейпциг".

Месси: "Из-за проблем с налоговой думал об уходе из "Барселоны".

Один из лидеров Бундеслиги интересуется Соболевым.

Казань хочет провести финал Лиги Европы-2023.

"Спартак" поставил перед Тедеско задачу на остаток сезона.

"Краснодар" может досрочно отозвать Сорокина из аренды в "Рубине".

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"Фенербахче" хочет арендовать у "Арсенала" Озила

"Фенербахче" хочет арендовать у "Арсенала" Озила

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
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