Главные новости дня: 9 октября
Фото: сайт УАФ
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 9 октября.
Сборная Украины добыла победу над Финляндией.
Англия, Дания и Польша разгромили своих соперников в отборе ЧМ-2022.
Криштиану Роналду установил рекорд Европы по матчам за сборную.
Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную.
Основной игрок сборной России пропустит матч со Словенией из-за дисквалификации.
Сборная Франции потеряла основного игрока из-за ковида перед финалом Лиги Наций.
"Барселона" отказалась от кандидатуры Роберто Мартинеса.
Новые владельцы "Ньюкасла" могут купить еще два клуба.
"Барселона" останется без зимних трансферов, если назначит Хави.
Стал известен бюджет "Ньюкасла" на зимнее трансферное окно.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 октября
-
1
Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную
-
Успех Украины, разгромы от Англии и Польши: все результаты отбора ЧМ-2022 9 октября
-
Роналду помог сборной Португалии разгромить Катар
-
"Фиорентина" нацелилась на форварда "Спартака"
-
Англия, Дания и Польша разгромили своих соперников в отборе ЧМ-2022
-
"Ньюкасл" нашел альтернативу Конте
-
Роналду установил рекорд Европы по матчам за сборную
-
Дюпин покинул расположение сборной России
-
"Барселона" активно работает над продлением контракта с Дембеле
-
Месси: "После Кубка Америки я думал, что в новом контракте с "Барселоной" не хватает только моей подписи"
-
Хави прокомментировал свое будущее
-
"Барселона" интересуется Закариа
-
"Ньюкасл" нацелился на форварда ПСЖ
-
Месси рассказал о своем отношении к "Золотому мячу"
-
Швеция разгромила Косово, Шотландия в результативном матче одолела Израиль и другие результаты отбора ЧМ-2022
-
Сборная Украины добыла победу над Финляндией
-
Новые владельцы "Ньюкасла" могут купить еще два клуба
-
Месси рискует пропустить матч против Уругвая
-
"Ньюкасл" может переманить Рангника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18