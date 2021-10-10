Главные новости дня: 9 октября

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 9 октября.

Сборная Украины добыла победу над Финляндией.

Англия, Дания и Польша разгромили своих соперников в отборе ЧМ-2022.

Криштиану Роналду установил рекорд Европы по матчам за сборную.

Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную.

Основной игрок сборной России пропустит матч со Словенией из-за дисквалификации.

Сборная Франции потеряла основного игрока из-за ковида перед финалом Лиги Наций.

"Барселона" отказалась от кандидатуры Роберто Мартинеса.

Новые владельцы "Ньюкасла" могут купить еще два клуба.

"Барселона" останется без зимних трансферов, если назначит Хави.

Стал известен бюджет "Ньюкасла" на зимнее трансферное окно.

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