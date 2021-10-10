Главные новости дня: 9 октября

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Главные новости дня: 9 октябряФото: сайт УАФ

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 9 октября.

Сборная Украины добыла победу над Финляндией.

Англия, Дания и Польша разгромили своих соперников в отборе ЧМ-2022.

Криштиану Роналду установил рекорд Европы по матчам за сборную.

Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную.

Основной игрок сборной России пропустит матч со Словенией из-за дисквалификации.

Сборная Франции потеряла основного игрока из-за ковида перед финалом Лиги Наций.

"Барселона" отказалась от кандидатуры Роберто Мартинеса.

Новые владельцы "Ньюкасла" могут купить еще два клуба.

"Барселона" останется без зимних трансферов, если назначит Хави.

Стал известен бюджет "Ньюкасла" на зимнее трансферное окно.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Успех Украины, разгромы от Англии и Польши: все результаты отбора ЧМ-2022 9 октября

Успех Украины, разгромы от Англии и Польши: все результаты отбора ЧМ-2022 9 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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