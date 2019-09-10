Главные новости дня: 9 сентября

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Главные новости дня: 9 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 сентября.

Сборная России обыграла Казахстан в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Главный конкурент россиян в группе сборная Бельгии уничтожила Шотландию.

В другой группе в ногу идут Нидерланды и Германия, одержавшие очередные победы.

ЦСКА в товарищеском матче не оставил никаких шансов "Арарату".

"Реал" собирается купить лучшего игрока Европы-2019 Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля".

Сразу три английских клуба следят за форвардом "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой.

"Спартак" надолго потерял Александра Селихова из-за травмы. Голкипер ждет операция и длительная реабилитация.

"Зенит" предложит новый контракт Александру Кокорину, который вскоре выйдет из тюрьмы.

Лионель Месси задумался над уходом из "Барселоны" и возможностью поиграть в МЛС.

Златан Ибрагимович удостоится памятника во Швеции в родном городе Мальме.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Германия и Нидерланды одержали уверенные победы в матчах отбора Евро-2020

Германия и Нидерланды одержали уверенные победы в матчах отбора Евро-2020

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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