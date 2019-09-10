Главные новости дня: 9 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 сентября.

Сборная России обыграла Казахстан в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Главный конкурент россиян в группе сборная Бельгии уничтожила Шотландию.

В другой группе в ногу идут Нидерланды и Германия, одержавшие очередные победы.

ЦСКА в товарищеском матче не оставил никаких шансов "Арарату".

"Реал" собирается купить лучшего игрока Европы-2019 Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля".

Сразу три английских клуба следят за форвардом "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой.

"Спартак" надолго потерял Александра Селихова из-за травмы. Голкипер ждет операция и длительная реабилитация.

"Зенит" предложит новый контракт Александру Кокорину, который вскоре выйдет из тюрьмы.

Лионель Месси задумался над уходом из "Барселоны" и возможностью поиграть в МЛС.

Златан Ибрагимович удостоится памятника во Швеции в родном городе Мальме.

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