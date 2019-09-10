Главные новости дня: 9 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 9 сентября.
Сборная России обыграла Казахстан в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Главный конкурент россиян в группе сборная Бельгии уничтожила Шотландию.
В другой группе в ногу идут Нидерланды и Германия, одержавшие очередные победы.
ЦСКА в товарищеском матче не оставил никаких шансов "Арарату".
"Реал" собирается купить лучшего игрока Европы-2019 Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля".
Сразу три английских клуба следят за форвардом "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой.
"Спартак" надолго потерял Александра Селихова из-за травмы. Голкипер ждет операция и длительная реабилитация.
"Зенит" предложит новый контракт Александру Кокорину, который вскоре выйдет из тюрьмы.
Лионель Месси задумался над уходом из "Барселоны" и возможностью поиграть в МЛС.
Златан Ибрагимович удостоится памятника во Швеции в родном городе Мальме.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1