Главные новости дня: 9 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 сентября.
"РБ Лейпциг" продлил аренду защитника "Манчестер Сити" Анхелиньо.
"Милан" подтвердил аренду Сандро Тонали.
Иван Перишич покинул "Баварию".
АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла".
Матч "Реал" - "Райо Вальекано" отменен из-за коронавируса.
ЦСКА отказался продавать Николу Влашича "Зениту" за 25 миллионов евро.
Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" согласовала контракт с Мемфисом Депаем.
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Джейдона Санчо требуемую сумму.
Александр Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Рому".
"Барселона" хочет купить Эктора Бельерина.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Рому"
-
АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла"
-
Стало известно, при каких условиях ЦСКА мог отпустить Влашича в "Зенит"
-
Клубы хотят сохранить правило пяти замен на групповой стадии еврокубков
-
Кокорин до перехода в "Спартак" мог оказаться в "Фиорентине"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 сентября
-
Два новичка "Челси" не помогут клубу в первом туре АПЛ
-
Трансферная цель "Спартака" и ЦСКА продлил контракт с клубом
-
Определились потенциальные соперники "Ростова" в квалификации Лиги Европы
-
"Милан" подтвердил аренду Тонали
-
1
Гризманн рассказал о своих отношениях с Месси
-
Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Рому"
-
Роналду отреагировал на преодоление отметки в 100 голов за сборную Португалии
-
АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла"
-
Месси пропустил вечернюю тренировку "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Санчо требуемую сумму
-
Наингголан не покинет "Интер"
-
Ареоля перебрался в "Фулхэм"
-
Джанлука Ди Марцио: Тонали перешел в "Милан"
-
Стало известно, при каких условиях ЦСКА мог отпустить Влашича в "Зенит"
-
"Реал" нашел альтернативу Мбаппе
-
Клубы хотят сохранить правило пяти замен на групповой стадии еврокубков
-
Жуниньо советует "Лиону" подписать Пакету
-
1
Мората не собирается покидать "Атлетико"
-
Хавбек "Спартака" перейдет в "Уфу" или "Химки"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18