Главные новости дня: 9 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 сентября.

"РБ Лейпциг" продлил аренду защитника "Манчестер Сити" Анхелиньо.

"Милан" подтвердил аренду Сандро Тонали.

Иван Перишич покинул "Баварию".

АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла".

Матч "Реал" - "Райо Вальекано" отменен из-за коронавируса.

ЦСКА отказался продавать Николу Влашича "Зениту" за 25 миллионов евро.

Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" согласовала контракт с Мемфисом Депаем.

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Джейдона Санчо требуемую сумму.

Александр Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Рому".

"Барселона" хочет купить Эктора Бельерина.

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