Главные новости дня: 9 сентября

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Главные новости дня: 9 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 9 сентября.

"РБ Лейпциг" продлил аренду защитника "Манчестер Сити" Анхелиньо.

"Милан" подтвердил аренду Сандро Тонали.

Иван Перишич покинул "Баварию".

АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла".

Матч "Реал" - "Райо Вальекано" отменен из-за коронавируса.

ЦСКА отказался продавать Николу Влашича "Зениту" за 25 миллионов евро.

Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" согласовала контракт с Мемфисом Депаем.

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Джейдона Санчо требуемую сумму.

Александр Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Рому".

"Барселона" хочет купить Эктора Бельерина.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Определились потенциальные соперники "Ростова" в квалификации Лиги Европы

Определились потенциальные соперники "Ростова" в квалификации Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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