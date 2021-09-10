Главные новости дня: 9 сентября

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 сентября.

Президент Футбольной федерации Польши раскритиковал поведение сборной Англии.

"Манчестер Юнайтед" опубликовал яркий ролик с Роналду на "Олд Траффорд" (видео).

Малафеев ярко высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России.

На стадионе "Манчестер Юнайтед" повесили портрет Роналду.

"Барселона" представила Люка де Йонга (видео).

"Локомотив" попросил у РЖД огромную сумму в качестве дополнительного финансирования.

"Спартак" назначил нового руководителя подготовки молодых футболистов.

Боатенгу грозит до пяти лет тюрьмы.

"Барселона" презентовала новую форму для Лиги Чемпионов.

"Ювентус" определил четыре трансферные цели на лето 2022 года.

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