Главные новости дня: 9 сентября

Теги локомотив москвабарселонакриштиану роналду

Главные новости дня: 9 сентябряФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 сентября.

Президент Футбольной федерации Польши раскритиковал поведение сборной Англии.

"Манчестер Юнайтед" опубликовал яркий ролик с Роналду на "Олд Траффорд" (видео).

Малафеев ярко высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России. 

На стадионе "Манчестер Юнайтед" повесили портрет Роналду

"Барселона" представила Люка де Йонга (видео).

"Локомотив" попросил у РЖД огромную сумму в качестве дополнительного финансирования.

"Спартак" назначил нового руководителя подготовки молодых футболистов.

Боатенгу грозит до пяти лет тюрьмы.

"Барселона" презентовала новую форму для Лиги Чемпионов.

"Ювентус" определил четыре трансферные цели на лето 2022 года.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вьери: Холанд 100% перейдет в "Реал"

Вьери: Холанд 100% перейдет в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов