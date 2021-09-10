Главные новости дня: 9 сентября
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 сентября.
Президент Футбольной федерации Польши раскритиковал поведение сборной Англии.
"Манчестер Юнайтед" опубликовал яркий ролик с Роналду на "Олд Траффорд" (видео).
Малафеев ярко высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России.
На стадионе "Манчестер Юнайтед" повесили портрет Роналду.
"Барселона" представила Люка де Йонга (видео).
"Локомотив" попросил у РЖД огромную сумму в качестве дополнительного финансирования.
"Спартак" назначил нового руководителя подготовки молодых футболистов.
Боатенгу грозит до пяти лет тюрьмы.
"Барселона" презентовала новую форму для Лиги Чемпионов.
"Ювентус" определил четыре трансферные цели на лето 2022 года.
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главное
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Президент Футбольной федерации Польши раскритиковал поведение сборной Англии
-
"Манчестер Юнайтед" опубликовал яркий ролик с Роналду на "Олд Траффорд" (видео)
-
"Милан" определился с предложением Азмуну
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Главные новости дня: 9 сентября
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Педри высказался о важности отдыха
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Лукас Моура рассказал об отношениях с Моуринью
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Это'О уверен в успехе Азара
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В "Баварии" прокомментировали идею о ЧМ каждые два года
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Брендан Роджерс высказался о Гвардиоле
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Паулета высказался о переходе Месси в ПСЖ
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"Реал" интересуется уругвайским талантом
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1
Тренер сборной Бельгии считает, что Азар вернулся к своей лучшей форме
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1
Агуэро заявил, что не хотел уходить из "Барселоны"
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1
Это'О сказал, кто будет новым лидером "Барселоны" после ухода Месси
-
Куман рассказал о преимуществах де Йонга
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Роналду хочет выйти в старте на матч с "Ньюкаслом"
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Клопп рассказал о травме Ван Дейка
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Забитцер поделился эмоциями от перехода в "Баварию"
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2
Президент Футбольной федерации Польши раскритиковал поведение сборной Англии
-
Роналдо высказался о ЧМ каждые два года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18