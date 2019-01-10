Главные новости дня: 9 января

Сегодня, 9 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

"Манчестер Сити" разгромил "Бертон" со счетом 9:0.

ПСЖ не попал в полуфинал Кубка Франции из-за проигрыша "Генгаму", а вот "Монако" обыграл "Ренн" и вышел в полуфинал.

"Реал" разгромил "Леганес" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Руководство мадридского "Реала" приняло важное решение по будущему главного тренера команды Сантьяго Солари.

Футболисты и тренеры московского "Спартака" вылетели на первый зимний сбор в Объединённые Арабские Эмираты.

"Бенфика" может пригласить легендарного голландского тренера.

В "Реале" приняли громкое решение по Бэйлу, который покинул стадион до окончания матча с "Реалом Сосьедад".

Звезда реалити-шоу сделала мощное заявление об обвинениях Роналду в изнасиловании.

Иньеста высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону".

Сын Жириновского высказался о возможности баллотироваться на пост президента РФС.

Гризманн признан лучшим игроком Примеры в декабре.

Игрок из Индии забил больше голов за сборную, чем Месси.

Матчи Лиги чемпионов могут перенести на выходные

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