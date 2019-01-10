Главные новости дня: 9 января

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Главные новости дня: 9 января

Сегодня, 9 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

"Манчестер Сити" разгромил "Бертон" со счетом 9:0.

ПСЖ не попал в полуфинал Кубка Франции из-за проигрыша "Генгаму", а вот "Монако" обыграл "Ренн" и вышел в полуфинал.

"Реал" разгромил "Леганес" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Руководство мадридского "Реала" приняло важное решение по будущему главного тренера команды Сантьяго Солари.

Футболисты и тренеры московского "Спартака" вылетели на первый зимний сбор в Объединённые Арабские Эмираты.

"Бенфика" может пригласить легендарного голландского тренера.

В "Реале" приняли громкое решение по Бэйлу, который покинул стадион до окончания матча с "Реалом Сосьедад".

Звезда реалити-шоу сделала мощное заявление об обвинениях Роналду в изнасиловании.

Иньеста высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону".

Сын Жириновского высказался о возможности баллотироваться на пост президента РФС.

Гризманн признан лучшим игроком Примеры в декабре.

Игрок из Индии забил больше голов за сборную, чем Месси.

Матчи Лиги чемпионов могут перенести на выходные

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"Реал" разгромил "Леганес" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Реал" разгромил "Леганес" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
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