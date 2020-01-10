Главные новости дня: 9 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 января.
"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании.
Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства РФС.
ЦСКА объявил о переходе форварда Ильи Шкурина.
"Ростов" объявил о приобретении защитника "Тамбова" Максима Осипенко.
"Динамо" расторгло контракт с Рамилем Шейдаевым.
Харри Кейн перенесет операцию и пропустит длительный срок.
"Зенит" опубликовал символическую сборную команды по версии болельщиков.
Болельщик получил суровое наказание за расистские оскорбления в адрес Марио Балотелли.
"Севилья" сделала предложение "Краснодару" по Магомеду-Шапи Сулейманову.
"Барселона" может уволить Эрнесто Вальверде.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании
-
"Севилья" сделала предложение "Краснодару" по Сулейманову
-
Болельщик получил суровое наказание за расистские оскорбления в адрес Балотелли
-
Кейн перенесет операцию и пропустит длительный срок
-
"Фейеноорд" интересуется форвардом "Зенита" Кокориным
Лента новостей
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Главные новости дня: 9 января
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"Торино" пробился в четвертьфинал Кубка Италии
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Вальверде прокомментировал поражение от "Атлетико"
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Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка французской лиги
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"Зенит" не будет требовать от второй команды выхода в ФНЛ
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"Барселона" может уволить Вальверде
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"Атлетико" установил рекорд в матчах с "Барселоной" при Симеоне
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"Краснодар" нацелился на защитника "Сантоса"
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Форвард "Спартака" Ларссон травмировался в матче сборной Швеции
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Месси - лидер по голам в ворота "Атлетико"
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2
"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании
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Икарди высказался о возможном переходе в ПСЖ
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1
Месси и Фелиш повздорили в конце первого тайма
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"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Кулибали
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1
Президент "Атлетико": "Раньше проблем доставляли только арбитры, а теперь - арбитры и ВАР"
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"Севилья" сделала предложение "Краснодару" по Сулейманову
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В "Чертаново" не исключают трансфера своего игрока в "Манчестер Юнайтед"
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"Реал" сомневается, что сможет найти покупателя на Бэйла
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Тихонов связывает трансфер Шкурина в ЦСКА с возможным уходом Чалова
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Болельщик получил суровое наказание за расистские оскорбления в адрес Балотелли
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14