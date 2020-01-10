Главные новости дня: 9 января

Теги барселонаатлетико мадридилья шкуринхарри кейн

Главные новости дня: 9 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 января.

"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании.

Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства РФС.

ЦСКА объявил о переходе форварда Ильи Шкурина.

"Ростов" объявил о приобретении защитника "Тамбова" Максима Осипенко.

"Динамо" расторгло контракт с Рамилем Шейдаевым.

Харри Кейн перенесет операцию и пропустит длительный срок.

"Зенит" опубликовал символическую сборную команды по версии болельщиков.

Болельщик получил суровое наказание за расистские оскорбления в адрес Марио Балотелли.

"Севилья" сделала предложение "Краснодару" по Магомеду-Шапи Сулейманову.

"Барселона" может уволить Эрнесто Вальверде.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" может уволить Вальверде

"Барселона" может уволить Вальверде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов