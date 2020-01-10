Главные новости дня: 9 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 января.

"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании.

Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства РФС.

ЦСКА объявил о переходе форварда Ильи Шкурина.

"Ростов" объявил о приобретении защитника "Тамбова" Максима Осипенко.

"Динамо" расторгло контракт с Рамилем Шейдаевым.

Харри Кейн перенесет операцию и пропустит длительный срок.

"Зенит" опубликовал символическую сборную команды по версии болельщиков.

Болельщик получил суровое наказание за расистские оскорбления в адрес Марио Балотелли.

"Севилья" сделала предложение "Краснодару" по Магомеду-Шапи Сулейманову.

"Барселона" может уволить Эрнесто Вальверде.

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