Главные новости дня: 9 января

Теги барселонареал мадридспартак москваалександр кокоринвиктор классон

Главные новости дня: 9 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 9 января.

Дубли Месси и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Гранадой".

"Реал" потерял очки в матче с "Осасуной".

"РБ Лейпциг" проиграл дортмундской "Боруссии".

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" пробились в 1/16 финала Кубка Англии.

"Спартак" согласовал трансфер хавбека ПСВ Йоррита Хендрикса.

Три итальянских клуба поспорят за Александра Кокорина.

Виктор Классон хочет покинуть "Краснодар".

"Бавария" не намерена покупать новых футболистов в январе.

Кокорин может потерять 1,4 миллиона евро из-за низкой результативности.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Реал" потерял очки в матче с "Осасуной"

"Реал" потерял очки в матче с "Осасуной"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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