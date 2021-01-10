Главные новости дня: 9 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 9 января.

Дубли Месси и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Гранадой".

"Реал" потерял очки в матче с "Осасуной".

"РБ Лейпциг" проиграл дортмундской "Боруссии".

"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" пробились в 1/16 финала Кубка Англии.

"Спартак" согласовал трансфер хавбека ПСВ Йоррита Хендрикса.

Три итальянских клуба поспорят за Александра Кокорина.

Виктор Классон хочет покинуть "Краснодар".

"Бавария" не намерена покупать новых футболистов в январе.

Кокорин может потерять 1,4 миллиона евро из-за низкой результативности.

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