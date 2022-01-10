Главные новости дня: 9 января

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Главные новости дня: 9 января

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 января.

В 3-м раунде Кубка Англии "Тоттенхэм" обыграл "Моркэм", "Ливерпуль" разгромил "Шрусбери", "Арсенал" неожиданно проиграл "Ноттингем Форест".

В 20-м туре чемпионата Испании "Вильярреал" и "Атлетико" сыграли вничью, "Севилья" обыграла "Хетафе", "Бетис" не смог победить "Райо Вальекано".

В матче чемпионата Германии "Кельн" выиграл у "Герты". Все результаты 18-го тура Бундеслиги.

В 21-м туре чемпионата Италии "Интер" обыграл "Лацио", "Ювентус" победил "Рому", "Наполи" добился победы над "Сампдорией", "Аталанта" уничтожила "Удинезе", "Милан" разгромил "Венецию".

В чемпионате Франции "Лион" и ПСЖ сыграли вничью, "Монако" не сумел победить "Нант". Все результаты 20-го тура Лиги 1.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может отказаться от перехода в "Реал".

Турецкий полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи перейдет в московский ЦСКА.

Французский тренер Зинедин Зидан летом возглавит ПСЖ.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду недоволен главным тренером команды Ральфом Рангником.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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