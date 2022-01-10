Главные новости дня: 9 января

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 января.

В 3-м раунде Кубка Англии "Тоттенхэм" обыграл "Моркэм", "Ливерпуль" разгромил "Шрусбери", "Арсенал" неожиданно проиграл "Ноттингем Форест".

В 20-м туре чемпионата Испании "Вильярреал" и "Атлетико" сыграли вничью, "Севилья" обыграла "Хетафе", "Бетис" не смог победить "Райо Вальекано".

В матче чемпионата Германии "Кельн" выиграл у "Герты". Все результаты 18-го тура Бундеслиги.

В 21-м туре чемпионата Италии "Интер" обыграл "Лацио", "Ювентус" победил "Рому", "Наполи" добился победы над "Сампдорией", "Аталанта" уничтожила "Удинезе", "Милан" разгромил "Венецию".

В чемпионате Франции "Лион" и ПСЖ сыграли вничью, "Монако" не сумел победить "Нант". Все результаты 20-го тура Лиги 1.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может отказаться от перехода в "Реал".

Турецкий полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи перейдет в московский ЦСКА.

Французский тренер Зинедин Зидан летом возглавит ПСЖ.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду недоволен главным тренером команды Ральфом Рангником.

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