Главные новости дня: 9 января
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 9 января.
В 3-м раунде Кубка Англии "Тоттенхэм" обыграл "Моркэм", "Ливерпуль" разгромил "Шрусбери", "Арсенал" неожиданно проиграл "Ноттингем Форест".
В 20-м туре чемпионата Испании "Вильярреал" и "Атлетико" сыграли вничью, "Севилья" обыграла "Хетафе", "Бетис" не смог победить "Райо Вальекано".
В матче чемпионата Германии "Кельн" выиграл у "Герты". Все результаты 18-го тура Бундеслиги.
В 21-м туре чемпионата Италии "Интер" обыграл "Лацио", "Ювентус" победил "Рому", "Наполи" добился победы над "Сампдорией", "Аталанта" уничтожила "Удинезе", "Милан" разгромил "Венецию".
В чемпионате Франции "Лион" и ПСЖ сыграли вничью, "Монако" не сумел победить "Нант". Все результаты 20-го тура Лиги 1.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может отказаться от перехода в "Реал".
Турецкий полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи перейдет в московский ЦСКА.
Французский тренер Зинедин Зидан летом возглавит ПСЖ.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду недоволен главным тренером команды Ральфом Рангником.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18