Главным арбитром матча "Спартак" - ЦСКА назначен Мешков

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Главным арбитром матча "Спартак" - ЦСКА назначен Мешков

Состоялось назначение арбитров на матчи 22-го тура чемпионата России. Центральный матч тура между "Спартаком" - ЦСКА рассудит Виталий Мешков.

6 апреля (суббота)

"Анжи" - "Динамо": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

 "Краснодар" - "Крылья Советов": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

"Спартак" - ЦСКА: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

7 апреля (воскресенье)

"Уфа" - "Ростов": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

"Урал" - "Енисей": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Рубин" - "Арсенал": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Иван Сараев (Санкт-Петербург); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

"Локомотив" - "Зенит": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

8 апреля (понедельник)

"Оренбург" - "Ахмат": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

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"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"

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