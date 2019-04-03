Главным арбитром матча "Спартак" - ЦСКА назначен Мешков
Состоялось назначение арбитров на матчи 22-го тура чемпионата России. Центральный матч тура между "Спартаком" - ЦСКА рассудит Виталий Мешков.
6 апреля (суббота)
"Анжи" - "Динамо": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
"Краснодар" - "Крылья Советов": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).
"Спартак" - ЦСКА: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
7 апреля (воскресенье)
"Уфа" - "Ростов": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
"Урал" - "Енисей": судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
"Рубин" - "Арсенал": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Иван Сараев (Санкт-Петербург); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).
"Локомотив" - "Зенит": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).
8 апреля (понедельник)
"Оренбург" - "Ахмат": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12