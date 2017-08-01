Главным арбитром матча "Зенит" - "Спартак" будет Вилков

В матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" сыграет со "Спартаком".

Главным арбитром этого поединка назначен Михаил Вилков. Стоит отметить, что изначально Вилков не был допущен к работе на матчах Премьер-лиги в этом сезоне.

Стоит отметить, что ранее Вилков несколько раз обслуживал матчи между питерцами и "красно-белыми". "Зенит" дважды добивался побед, со счетом 5:0 и 5:2, и в этих поединках спартаковцы получили от Вилкова 2 красных карточки, 10 желтых и 1 пенальти.

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