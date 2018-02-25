Главным претендентом на Левандовски стал гранд из АПЛ

Теги роберт левандовскиманчестер юнайтедчелсибавария мюнхен

Главным претендентом на Левандовски стал гранд из АПЛГлавным претендентом на форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски стал лондонский "Челси", информирует goal.com со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что в гонке за 29-летним нападающим чемпионов Германии "аристократы" опережают другой клуб из АПЛ - "Манчестер Юнайтед". Сам поляк тоже заинтересован в летнем переезде в Премьер-Лигу.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 29 мячей и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за "Баварию".

Напомним, новый агент Левандовски уже провел переговоры с представителями "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов