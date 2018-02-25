Главным претендентом на Левандовски стал гранд из АПЛ

Главным претендентом на форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски стал лондонский "Челси", информирует goal.com со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что в гонке за 29-летним нападающим чемпионов Германии "аристократы" опережают другой клуб из АПЛ - "Манчестер Юнайтед". Сам поляк тоже заинтересован в летнем переезде в Премьер-Лигу.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 29 мячей и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за "Баварию".

Напомним, новый агент Левандовски уже провел переговоры с представителями "Реала". | soccernews.ru