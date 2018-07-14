Главный матч четырехлетия! Франция сыграет с Хорватией в финале Чемпионата Мира

Франция – Хорватия

Стадион: "Лужники" (Москва)

Начало матча: 18:00

Главный арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Предыдущие 63 матча Чемпионата Мира 2018 преследовали лишь одну цель: определить две команды, которые сыграют шестьдесят четвертый матч на турнире и определят лучшую сборную этой планеты на ближайшие четыре года. Уже завтра Германия утратит статус действующего чемпиона мира и уступит его Франции или Хорватии. Обе команды прошли достойный путь к финалу и могли встретится еще в 1/8, но, из-за неожиданного (а впоследствии ожидаемого!) провала Аргентины, "шашечные" виртуозно заняли первое место в группе и разминулись с подопечными Дешама. Кстати, Аргентина – это сборная, которая Францию и Хорватию по-хорошему объединяет: и те, и другие ее уверенно обыграли.

Сборная Франции – команда, которая прошла весь турнир в весь прагматичном стиле. Еще первые групповые матчи с Австралией и Перу показали, что Дешам не намерен тратить много сил и показывать свой максимум уже в начале. Как следствие, две минимальные и неуверенные победы (особенно с Перу). На последнюю встречу в квартете "галльские петухи" и вовсе наплевали. Тот матч с датчанами, наверное, так и остался самым неинтересным на турнире. Удивительно, как болельщики не пошли в ФИФА и не потребовали компенсировать им стоимость билетов. Разве такой Чемпионат Мира они ожидали, когда рвались на решающую игру группы "С"? Слишком уж много прагматизма!

Раунд плей-офф получился куда сложнее, но даже здесь подопечные Дешама не засунули прагматизм себе в карман. Да, с Аргентиной в 1/8 финала получилась настоящая феерия, но, на самом деле, все пошло по очень простому сценарию: Месси и компании пару раз повезло удачно "плюнуть" по воротам Льориса, а французы просто перебегали не самую крутую оборону Сампаоли. Уж кому, а Мбаппе тот матч запомнится надолго. Когда же еще себя проявлять, если не с той Аргентиной!

Следующие два раунда были пройдены и вовсе за счет угловых. Если бы не ошибка Муслеры в четвертьфинале, то и Уругвай, и Бельгия пали бы лишь от французских стандартов и их четкой и отлаженной игре в обороне. Все это свидетельствует лишь о том, что хорватам будет очень сложно найти ключи к этим стальным воротам. 4 пропущенных гола за весь турнир, три из которых прилетели от Аргентины – это, безусловно, достижение.

А вот Хорватия ассоциируется лишь с одним словом – характер. Если групповой этап получился для подопечных Далича весьма простым, то вот в плей-офф пришлось пролить не одни литр пота. Примечательной особенностью выступлений шашечных в плей-офф является то, что во всех матчах они пропускали первыми. Дания забила практически сразу после стартового свистка, как и Англия; России понадобилось 30 минут. Но каждый раз "шашечные" успешно отыгрывались, переводя игры в овертайм. Здесь кроется еще она примечательная особенность, которую никто не может объяснить. В течении трех раундов плей-офф хорваты сыграли 360 минут, дважды принимали участие в серии пенальти, но при этом все-равно умудрились постепенно прибавлять в активности в полуфинальном матче с Англией, несмотря на сводящие ноги. После той встречи, кстати, появилась информация, что в финале из-за повреждений не сыграют Перишич и Стринич. Со Стриничем все вроде как хорошо, а вот Перишич тренировку сборной пропустил и его участие в противостоянии до сих пор под вопросом.

История противостояний Франции и Хорватии начинается с пока что их самой главной очной встречи в 1998 году. Именно тогда "шашечные" впервые в своей истории попали на мундиаль. Поколение Шукера, Бобана, Просинечки, Билича и других звезд сразу же дошло до полуфинала, где их соперником были как раз "галльские петухи". Несмотря на то, что хорваты усилиями Шукера первыми вышли вперед, Лилиан Тюрам сделал дубль и похоронил надежды "золотого поколения" на финал. Позавчера официальный хорватский твиттер даже разместил запись "Привет, сборная Франции. Просто хотели убедится, что Лилиана Тюрама нет в вашем составе на этот Чемпионат Мира, ведь правда?".

Всего же Хорватия и Франция встречались между собой пять раз: трижды побеждали "трехцветные", два раза была зафиксирована ничья. Куда больше французских связей можно приписать хорватской предшественнице – сборной Югославии. Там аж 26 матчей, начиная с 1926 года, победу распределяются в ровной пропорции 10 на 10. Но о единой Югославии вспоминают лишь тогда, когда во внимание берется Сербия, так что и мы не будем мешать эти две разные эпохи и территории в одно целое.

Теперь о самом главном (или почти!). Уже завтра мы можем получить нового чемпиона мира. Не в том смысле, что он поменяется, а в том, что на мировом футбольном троне побывает еще одна страна. Раннее мундиали выигрывали только Бразилия, Германия, Италия, Испания, Аргентина, Уругвай, Англия и Франция. Если подопечные Далича совершат подвиг и победят, то станут девятой страной, которая держала в руках самый престижный трофей в футбольной истории. При этом, "шашечные" почти не нарушат географию победителей. На данном этапе она очень четко "зонирована": восточная часть Южной Америки и Западная Европа. Да, Хорватия к Западной Европе не относится, однако на карте все выглядит весьма компактно: до Италии и вовсе рукой подать. Да и потом, все эти страны когда-то были частью одной страны – Римской Империи.

Теперь о игре! Самое большое опасение, которое может возникнуть у всех футбольных фанатов, кроме французских, состоит в том, что хорватам попросту не хватит сил на финал после трех подряд марафонов по 120 минут. И это вполне возможно, ведь сколько бы не заявлял Златко Далич о единственном шансе в жизни и других мотивирующих вещах, "шашечные" – всего лишь люди, и в любой момент могут сломаться. Тогда финал получится скучным и не интересным. Хотя, глядя на осторожность французов в предыдущих двух раундах, нельзя сказать, что они будут бежать со всех ног и забивать побольше голов.Как бы матч, которого мы все так ждем, не превратился в борьбу в центре поля, которую, в итоге, прекратит один единственный стандарт.

Интересные факты перед противостоянием Франции и Хорватии

Сборные Франции и Хорватии лишь раз встречались между собой на Чемпионатах Мира. Это случилось в полуфинале мундиаля 1998 года. Тогда "галльские петухи" усилиями Лилиана Тюрама добыли победу со счетом 2:1.

Сборная Франции пропустила 4 года на этом Чемпионате Мира, при чем три из них ей отгрузила Аргентина. Таким образом, сборная Дешама провела 4 "сухих" поединка, что является лучшим показателем на этом турнире.

Во всех матчах плей-офф Хорватия пропускала первой. К тому же, подопечные Златко Далича не уходят с поля без пропущенных голов уже 4 матча подряд.

Cборная Хорватии забивала во всех матчах этого Чемпионата Мира. Всего на ее счету 9 мячей в основное время и 2 – в дополнительное.

Голкиперы сборных Хорватии и Франции – Уго Льорис и Даниэль Субашич – совершили одинаковый процент удачных сейвов – 71.4%

Последний финал Чемпионата Мира, где победитель определился в основное время, состоялся 16 лет назад – в 2002 году. Тогда Бразилия обыграла Германию со счетом 2:0. После этого все финалы обязательно заканчивались в дополнительное время или в серии пенальти. Кстати, автором последнего гола в основное время финала Чемпионата Мира является Марко Матерацци, который забил свой мяч в 2006 году на 19 минуте матча со сборной Франции (!).

Если Франция победит Хорватию, то Дешам станет третьим человеком в истории, который выигрывал Чемпионат Мира и в качестве игрока, и в качестве тренера. Ранее это удавалось бразильцу Марио Загалло и немцу Францу Беккенбауэру.

Франция никогда не проигрывала свои матчи, когда Н’Голо Канте и Поль Погба выходили на поле вместе (Дешам об этом знает? следим за завтрашним стартовым составом французов!)

Ориентировочные составы

Франция: Льорис – Павар, Умтити, Варан, Эрнандес – Канте, Погба – Матюиди, Гризманн, Мбаппе – Жиру.

Хорватия: Субашич – Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич – Ракитич, Брозович – Перишич, Модрич, Ребич – Манджукич.

Прогноз на матч

Стоит сказать одну простую и банальную фразу: Франция – фаворит. И как бы прискорбно это не звучало для хорватских фанатов, но, скорее всего, они не увидят кубка мира в руках Модрича, Ракитича и компании. Все эти утверждения отталкиваются от одного единственного аргумента – хорватской усталости. 3 матча по 120 минут не могут пройти незамеченными. В свою очередь, Франция потратила немного сил, чтобы пройти Уругвай и Бельгию. Но, учитывая характер балканцев, победа вряд ли будет добыта в течении 90 минут. Очень вероятным смотрится вариант, что хорваты выстоят основное время, да и еще и забьют, но вот в овертаймах или по пенальти победа останется за французами.

Букмекеры отдают предпочтение парням Дешама. Коэффициент на их победу находится в районе 2, в зависимости от конторы. Ничья менее вероятна, но далеко не исключают – 3,3. А вот в то, что Хорватия победит, веры достаточно мало. Коэффициент на победу подопечных Далича колеблется в районе 5.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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