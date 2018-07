Главный матч четырехлетия! Франция сыграет с Хорватией в финале Чемпионата Мира

Франция – Хорватия

Стадион: "Лужники" (Москва)

Начало матча: 18:00

Главный арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Предыдущие 63 матча Чемпионата Мира 2018 преследовали лишь одну цель: определить две команды, которые сыграют шестьдесят четвертый матч на турнире и определят лучшую сборную этой планеты на ближайшие четыре года. Уже завтра Германия утратит статус действующего чемпиона мира и уступит его Франции или Хорватии. Обе команды прошли достойный путь к финалу и могли встретится еще в 1/8, но, из-за неожиданного (а впоследствии ожидаемого!) провала Аргентины, "шашечные" виртуозно заняли первое место в группе и разминулись с подопечными Дешама. Кстати, Аргентина – это сборная, которая Францию и Хорватию по-хорошему объединяет: и те, и другие ее уверенно обыграли.

Сборная Франции – команда, которая прошла весь турнир в весь прагматичном стиле. Еще первые групповые матчи с Австралией и Перу показали, что Дешам не намерен тратить много сил и показывать свой максимум уже в начале. Как следствие, две минимальные и неуверенные победы (особенно с Перу). На последнюю встречу в квартете "галльские петухи" и вовсе наплевали. Тот матч с датчанами, наверное, так и остался самым неинтересным на турнире. Удивительно, как болельщики не пошли в ФИФА и не потребовали компенсировать им стоимость билетов. Разве такой Чемпионат Мира они ожидали, когда рвались на решающую игру группы "С"? Слишком уж много прагматизма!

Раунд плей-офф получился куда сложнее, но даже здесь подопечные Дешама не засунули прагматизм себе в карман. Да, с Аргентиной в 1/8 финала получилась настоящая феерия, но, на самом деле, все пошло по очень простому сценарию: Месси и компании пару раз повезло удачно "плюнуть" по воротам Льориса, а французы просто перебегали не самую крутую оборону Сампаоли. Уж кому, а Мбаппе тот матч запомнится надолго. Когда же еще себя проявлять, если не с той Аргентиной!

Следующие два раунда были пройдены и вовсе за счет угловых. Если бы не ошибка Муслеры в четвертьфинале, то и Уругвай, и Бельгия пали бы лишь от французских стандартов и их четкой и отлаженной игре в обороне. Все это свидетельствует лишь о том, что хорватам будет очень сложно найти ключи к этим стальным воротам. 4 пропущенных гола за весь турнир, три из которых прилетели от Аргентины – это, безусловно, достижение.

А вот Хорватия ассоциируется лишь с одним словом – характер. Если групповой этап получился для подопечных Далича весьма простым, то вот в плей-офф пришлось пролить не одни литр пота. Примечательной особенностью выступлений шашечных в плей-офф является то, что во всех матчах они пропускали первыми. Дания забила практически сразу после стартового свистка, как и Англия; России понадобилось 30 минут. Но каждый раз "шашечные" успешно отыгрывались, переводя игры в овертайм. Здесь кроется еще она примечательная особенность, которую никто не может объяснить. В течении трех раундов плей-офф хорваты сыграли 360 минут, дважды принимали участие в серии пенальти, но при этом все-равно умудрились постепенно прибавлять в активности в полуфинальном матче с Англией, несмотря на сводящие ноги. После той встречи, кстати, появилась информация, что в финале из-за повреждений не сыграют Перишич и Стринич. Со Стриничем все вроде как хорошо, а вот Перишич тренировку сборной пропустил и его участие в противостоянии до сих пор под вопросом.

История противостояний Франции и Хорватии начинается с пока что их самой главной очной встречи в 1998 году. Именно тогда "шашечные" впервые в своей истории попали на мундиаль. Поколение Шукера, Бобана, Просинечки, Билича и других звезд сразу же дошло до полуфинала, где их соперником были как раз "галльские петухи". Несмотря на то, что хорваты усилиями Шукера первыми вышли вперед, Лилиан Тюрам сделал дубль и похоронил надежды "золотого поколения" на финал. Позавчера официальный хорватский твиттер даже разместил запись "Привет, сборная Франции. Просто хотели убедится, что Лилиана Тюрама нет в вашем составе на этот Чемпионат Мира, ведь правда?".

