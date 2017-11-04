Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

"Боруссия" Д – "Бавария"

Стадион: "Сигнал Идуна Парк"

Начало матча: 20:30

Арбитр: Тобиас Штилер

Дортмундская "Боруссия" и "Бавария" сразятся между собой на "Сигнал Идуна Парк" в рамках 11 тура Бундеслиги. Обе команды находятся на лидирующих позициях, мюнхенский клуб – лидирует, а их соперник находится на втором месте. При этом стоит сказать, что "Боруссия" прекрасно начала сезон, выиграв шесть матчей из семи. "Шмели" выдали свой лучший в истории старт в Бундеслиге, однако затем посыпались в чемпионате и в Лиге чемпионов. Дортсундский клуб проиграл 3:2 "Лейпцигу", 4:2 – "Ганноверу", а также сыграл вничью 2:2 с "Айнтрахтом". За три игры пропущено девять голов, с такой обороной очень сложно рассчитывать на набранные очки.

Также не ладятся дела и в Лиге чемпионов, команда проиграла с одинаковым счетом 3:1 "Тоттенхэму" и "Реалу", а затем дважды сыграла вничью 1:1 с явным аутсайдером кипрским клубом АПОЭЛ. На выход из группы шансов практически нет, в чемпионате команда из Дортмунда потеряла лидерство и отпустила "Баварию" на три очка, если "шмели" проиграют мюнхенцам на своем поле, то разрыв вырастет, отыграть его будет довольно сложно, так как "Бавария" постепенно набирает обороты.

Карло Анчелотти начинал сезон на посту тренера "Баварии", однако результаты на старте чемпионата не устроили боссов клуба, итальянский специалист был уволен, на его место пришел Юпп Хайнкес, который покинул "Баварию" после сверх успешного сезона, завершившегося победой в 2013 году в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Команда постепенно исправила ситуацию в чемпионате и теперь имеет шанс выиграть на поле главного конкурента и оторваться на комфортные шесть очков.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 110 игр: 29 побед у "Боруссии", 50 – у "Баварии", 31 раз была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Боруссия" выиграла на своем поле 1:0, а в Мюнхене была разгромлена 1:4

В этом сезоне команды встречались в матче за суперкубок. Дортмундцы вели в счете до последней минуты, но затем пропустили и проиграли в серии пенальти.

Ориентировочные составы:

"Боруссия": Бурки, Папастатопулос, Шмельцер, Бартра, Топрак, Гетце, Вайгль, Кастро, Филипп, Ярмоленко, Обамеянг.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Зюле, Алаба, Хуммельс, Мартинес, Руди, Тиаго, Роббен, Коман, Левандовски.

Прогноз на матч:

"Бавария" является фаворитом матча, даже несмотря на то, что играет в гостях. На данный момент "Боруссия" находится в глубоком кризисе, тренер Петер Бос висит на волоске, хотя его может спасти уверенная победа над лидером чемпионата. В случае же неудачного результата голландец может быть уволен.

Букмекеры предлагают на победу "Баварии" коэффициент 2.10, на ничью – 3.40, на "Боруссию" – 3.90.

Вячеслав Горбачев

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