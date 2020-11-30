Главный новости дня: 29 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 29 ноября.
"Челси" и "Тоттенхэм" разошлись миром в лондонском дерби.
Осечки ЦСКА и "Зенита", троевластие на 1-м месте: все результаты 16-го тура РПЛ
Марадона подрался с своим врачом за несколько дней до смерти.
Черчесов попросит УЕФА не наказывать ЦСКА за оскорбления в его адрес.
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером".
Новый спортивный директор "Спартака" Попов рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно.
Федун высказался о назначении Попова в "Спартак".
На базе итальянского топ-клуба нашли снаряды времен Второй мировой войны.
"Монако" Головина разгромил "Ним" и ворвался в топ-3 Лиги 1.
Врача Марадоны обвинили в смерти Диего: подробности скандала.
"Барселона" красиво почтила память Диего Марадоны.
Соболев высказался о конфликте между Федуном и Черчесовым из-за его травмы.
Кокорин принес "Спартаку" победу над "Ротором".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20