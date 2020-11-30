Главный новости дня: 29 ноября

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Главный новости дня: 29 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 29 ноября.

"Челси" и "Тоттенхэм" разошлись миром в лондонском дерби.

Осечки ЦСКА и "Зенита", троевластие на 1-м месте: все результаты 16-го тура РПЛ

Марадона подрался с своим врачом за несколько дней до смерти.

Черчесов попросит УЕФА не наказывать ЦСКА за оскорбления в его адрес.

"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером".

Новый спортивный директор "Спартака" Попов рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно.

Федун высказался о назначении Попова в "Спартак".

На базе итальянского топ-клуба нашли снаряды времен Второй мировой войны.

"Монако" Головина разгромил "Ним" и ворвался в топ-3 Лиги 1.

Врача Марадоны обвинили в смерти Диего: подробности скандала.

"Барселона" красиво почтила память Диего Марадоны.

Соболев высказался о конфликте между Федуном и Черчесовым из-за его травмы.

Кокорин принес "Спартаку" победу над "Ротором".
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"Наполи" грохнул "Рому" в матче чемпионата Италии

"Наполи" грохнул "Рому" в матче чемпионата Италии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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