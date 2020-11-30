Главный новости дня: 29 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 29 ноября.

"Челси" и "Тоттенхэм" разошлись миром в лондонском дерби.

Осечки ЦСКА и "Зенита", троевластие на 1-м месте: все результаты 16-го тура РПЛ

Марадона подрался с своим врачом за несколько дней до смерти.

Черчесов попросит УЕФА не наказывать ЦСКА за оскорбления в его адрес.

"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером".

Новый спортивный директор "Спартака" Попов рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно.

Федун высказался о назначении Попова в "Спартак".

На базе итальянского топ-клуба нашли снаряды времен Второй мировой войны.

"Монако" Головина разгромил "Ним" и ворвался в топ-3 Лиги 1.

Врача Марадоны обвинили в смерти Диего: подробности скандала.

"Барселона" красиво почтила память Диего Марадоны.

Соболев высказался о конфликте между Федуном и Черчесовым из-за его травмы.

Кокорин принес "Спартаку" победу над "Ротором".