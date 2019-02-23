Главный преследователь ПСЖ не сумел добиться победы в чемпионате Франции
В матче 26-го тура чемпионата Франции "Страсбур" и "Лилль" разошлись миром со счетом 1:1. Счет в конце первого тайма открыл Нанитамо Иконе, но во второй половине Антони Гонсалвес восстановил равновесие.
После матча "Лилль" по-прежнему занимает второе место в Лиге 1, отставая от лидирующего ПСЖ на 14 очков. При этом, у парижского клуба есть еще два матча в запасе. "Страсбур" вышел на восьмую позицию.
"Страсбур" – "Лилль" - 1:1 (0:1)
Голы: Иконе, 42 - 0:1, Гонсалвес, 68 - 1:1
"Страсбур": Зельс, Коне, Мартинес, Лала, Каси, Прцич, Томассон, Гонсалвес (Грансир, 79), Фофана (Мотиба, 58), Сиссоко, Ажорк.
"Лилль": Меньян, Фонте, Габриэл, Коне, Пье, Тиаго Мендес, Иконе (Рейнилду, 86), Пепе, Тиаго Майя, Бамба (Луис Араужо, 77), Рафаэл Леау (Сумаре, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|65
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|25
|40
|6
|Монпелье
|25
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ницца
|25
|37
|10
|Ним
|25
|36
|11
|Ренн
|25
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|25
|32
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|25
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|25
|15