Главный преследователь ПСЖ не сумел добиться победы в чемпионате Франции

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Главный преследователь ПСЖ не сумел добиться победы в чемпионате Франции

В матче 26-го тура чемпионата Франции "Страсбур" и "Лилль" разошлись миром со счетом 1:1. Счет в конце первого тайма открыл Нанитамо Иконе, но во второй половине Антони Гонсалвес восстановил равновесие.

После матча "Лилль" по-прежнему занимает второе место в Лиге 1, отставая от лидирующего ПСЖ на 14 очков. При этом, у парижского клуба есть еще два матча в запасе. "Страсбур" вышел на восьмую позицию.

"Страсбур" – "Лилль" - 1:1 (0:1)
Голы: Иконе, 42 - 0:1, Гонсалвес, 68 - 1:1

"Страсбур": Зельс, Коне, Мартинес, Лала, Каси, Прцич, Томассон, Гонсалвес (Грансир, 79), Фофана (Мотиба, 58), Сиссоко, Ажорк.

"Лилль": Меньян, Фонте, Габриэл, Коне, Пье, Тиаго Мендес, Иконе (Рейнилду, 86), Пепе, Тиаго Майя, Бамба (Луис Араужо, 77), Рафаэл Леау (Сумаре, 90).

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