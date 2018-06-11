Главный претендент на должность наставника "Реала" намерен расстаться с Роналду

Теги реал мадридкриштиану роналдугути

Главный претендент на должность наставника "Реала" намерен расстаться с РоналдуМадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера команды, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что руководство королевского клуба предпочитает видеть своим новым наставником Гути, который в настоящее время работает с одной из юношеских команд "сливочных". Сам 41-летний специалист уже определился, что в случае своего назначения на вакантную должность он будет готов расстаться с ведущим бомбардиром "Реала" Криштиану Роналду. По мнению Гути, карьера португальца пошла на спад, поэтому текущее лето будет лучшим временем для того, чтобы с ним расстаться.

Напомним, Роналду установил сроки, когда он определится с будущим. | soccernews.ru

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