Главный претендент на должность наставника "Реала" намерен расстаться с Роналду

Мадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера команды, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что руководство королевского клуба предпочитает видеть своим новым наставником Гути, который в настоящее время работает с одной из юношеских команд "сливочных". Сам 41-летний специалист уже определился, что в случае своего назначения на вакантную должность он будет готов расстаться с ведущим бомбардиром "Реала" Криштиану Роналду. По мнению Гути, карьера португальца пошла на спад, поэтому текущее лето будет лучшим временем для того, чтобы с ним расстаться.

Напомним, Роналду установил сроки, когда он определится с будущим. | soccernews.ru