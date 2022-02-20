Главный претендент на Погба - ПСЖ

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Главный претендент на Погба - ПСЖ

Фото: инстаграм Погба\Автор неизвестен

Хавбек сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба грядущим летом может стать футболистом "Пари Сен-Жермен", сообщает Todofichajes.

По информации источника, сторона игрока запрашивает у потенциального клуба оклад в размере 16 миллионов евро и парижане готовы удовлетворить запросы полузащитника, а также предложить ему контракт до 2027 года.

Отмечается, что "Ювентус", который также был заинтересован в игроке, не сможет позволить себе подписание француза именно по финансовым причинам.

Напомним, что контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает в конце нынешнего сезона.

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