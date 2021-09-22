Главный претендент на пост тренера "Барселоны" прокомментировал возможное назначение

Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о его возможном назначении на пост главного тренера "Барселоны" в случае увольнения Рональда Кумана.

"Преемник Кумана? Как вы можете себе представить, мне нечего комментировать.

Очевидно, что слухи ходят всегда. Это нормально в футболе", - сказал испанский специалист.

Ранее сообщалось, что Мартинес и Хави - главные претенденты на пост наставника каталонского клуба, однако Роберто считается фаворитом.

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