Главный претендент на пост тренера "Барселоны" прокомментировал возможное назначение

Теги роберто мартинесбарселона

Главный претендент на пост тренера "Барселоны" прокомментировал возможное назначениеФото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о его возможном назначении на пост главного тренера "Барселоны" в случае увольнения Рональда Кумана.

"Преемник Кумана? Как вы можете себе представить, мне нечего комментировать.

Очевидно, что слухи ходят всегда. Это нормально в футболе", - сказал испанский специалист.

Ранее сообщалось, что Мартинес и Хави - главные претенденты на пост наставника каталонского клуба, однако Роберто считается фаворитом.

Также не пропустите: Стала известна зарплата Винисиуса в "Реале". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы арбитры на матчи 9-го тура РПЛ

Названы арбитры на матчи 9-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов