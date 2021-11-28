Главный редактор France Football загадочно высказался о новом обладателе "Золотого мяча"

Фото: инстаграм France Football/Автор неизвестен

Главный редактор журнала France Football, который вручает "Золотой мяч" Паскаль Ферре неоднозначно высказался о новом обладателе награды.

"Футбольные фанаты будут в восторге, когда узнают кто выиграл "Золотой Мяч". Я убеждён в этом", - сказал Ферре.

Ранее инсайдер Маттео Моретто сообщал, что "Золотой мяч" выиграл Лионель Месси. В то же время инсайдер Фабрицио Романо писал, что у Роберта Левандовского есть неплохие шансы на победу.

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