Главный редактор France Football загадочно высказался о новом обладателе "Золотого мяча"
Фото: инстаграм France Football/Автор неизвестен
Главный редактор журнала France Football, который вручает "Золотой мяч" Паскаль Ферре неоднозначно высказался о новом обладателе награды.
"Футбольные фанаты будут в восторге, когда узнают кто выиграл "Золотой Мяч". Я убеждён в этом", - сказал Ферре.
Ранее инсайдер Маттео Моретто сообщал, что "Золотой мяч" выиграл Лионель Месси. В то же время инсайдер Фабрицио Романо писал, что у Роберта Левандовского есть неплохие шансы на победу.
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