Главный скаут "Арсенала": "Меня возвысили до невероятных высот"

Главный скаут "Арсенала" Свен Мислинтат рассказал об отношении людей к его работе.

"Меня возвысили до невероятных высот. Судя по прессе Англии и Германии, все ждут, что я каждый раз буду подписывать новых Дембеле, когда открывается трансферное окно.

Время, проведенное в Дортмунде, вдохновило меня попробовать что-то новое. Были разные причины уйти в "Арсенал" - приводит слова Мислинтата Goal.com.

Напомним, что Мислинтат перебрался в "Арсенал" в конце прошлого месяца.

Читайте также: "Барселона" и "Арсенал" изучают возможность обмена игроками в январе. | http://soccernews.ru