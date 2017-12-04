Главный скаут "Арсенала": "Меня возвысили до невероятных высот"

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Главный скаут "Арсенала": "Меня возвысили до невероятных высот"

Главный скаут "Арсенала" Свен Мислинтат рассказал об отношении людей к его работе.

"Меня возвысили до невероятных высот. Судя по прессе Англии и Германии, все ждут, что я каждый раз буду подписывать новых Дембеле, когда открывается трансферное окно.

Время, проведенное в Дортмунде, вдохновило меня попробовать что-то новое. Были разные причины уйти в "Арсенал" - приводит слова Мислинтата Goal.com.

Напомним, что Мислинтат перебрался в "Арсенал" в конце прошлого месяца.

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