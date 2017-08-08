Главный скаут дортмундской "Боруссии" может перейти в "Баварию"

Теги боруссия дортмундбавария мюнхен

Главный скаут дортмундской "Боруссии" может перейти в "Баварию"Главный скаут дортмундской "Боруссии" Свен Мислинтат может получить должность в "Баварии".

Мюнхенский клуб активно ищет замену техническому директору Михаэлю Решке, который занял пост спортивного директора "Штутгарта".

На кандидатуре Мислинтата настаивает президент "Баварии" Ули Хенесс.

Читайте: "Бавария" заинтересовалась хавбеком сборной Англии | http://soccernews.ru

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