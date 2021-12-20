Главный скаут ПСЖ станет спортивным директором "Спартака"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Главный скаут "Пари Сен-Жермен" Лука Каттани ушел из стана парижан для того, чтобы начать работу в московском "Спартаке", сообщает инсайдер Абделла Булма.
По информации источника, Каттани должен стать спортивным директором красно-белых.
Ранее сообщалось, что в осуществлении данной сделки помог Франко Камоцци, который близок к руководству вице-чемпионов России.
Отметим, что Каттани работал в парижском клубе с 2018 года. Ранее он работал спортивным директором "Палермо", после чего работал скаутом в "Челси".
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