Главный судья РФС ушел в отставку
Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи ушел в отставку, сообщается на официальном сайте организации.
Причиной отставки стали организационные изменениями в РФС. Венгерский специалист возглавлял департамент с 9 января 2020 года.
"Мы гордимся достигнутыми результатами. В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе", - сказал Кашшаи.
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