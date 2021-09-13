Главный судья РФС ушел в отставку

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи ушел в отставку, сообщается на официальном сайте организации.

Причиной отставки стали организационные изменениями в РФС. Венгерский специалист возглавлял департамент с 9 января 2020 года.

"Мы гордимся достигнутыми результатами. В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе", - сказал Кашшаи.

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