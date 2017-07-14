Главный тренер АЕК: "Постараемся сыграть с ЦСКА как можно лучше"

Главный тренер АЕК Маноло Хименес прокомментировал итоги жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, по итогам которой соперником его команды стал московский ЦСКА.

"Я знаю, что в России чемпионат начинается раньше, чем в большинстве европейских стран. Это означает, что к тому моменту, когда мы встретимся первый раз, соперник уже проведёт несколько официальных игр. На своём поле важно не пропустить и добиться наилучшего результата. На этом уровне все соперники сильны. Как бы то ни было, мы не боимся. Наоборот, мы рады находиться в числе лучших команд, мы голодны до побед и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы выйти в следующий раунд" - цитирует Хименеса официальный сайт клуба.

Напомним, что первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов состоятся 25-26 июля, а ответные - 1-2 августа.

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