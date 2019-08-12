Главный тренер "Ахмата": "Провели очень плохой первый тайм"

Теги ахматспартак москварашид рахимов

Главный тренер "Ахмата": "Провели очень плохой первый тайм"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал, что думает о поражении своей команды "Спартаку" в матче 5-го тура чемпионата России (1:3). Об этом сообщает  "Матч Премьер".

"Наверное, мы немного перегорели. Провели очень плохой первый тайм. Сами себе все привезли. Создавали мало моментов. Были шансы, но нам нужно реализовывать их. А этого нет. Поэтому результат закономерный. Когда так ошибаешься, тебя не будут прощать. Мы играли на эмоциях после забитого мяча, но этого мало. В футбол нужно играть все 90 минут", - сказал Рахимов.

"Спартак" с 8 баллами занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, "Ахмат" с 6 очками располагается на 10 строчке.

А еще: "Ахмат" с Глушаковым проиграл "Спартаку" в 5-м туре РПЛ | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 11 августа

Главные новости дня: 11 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Ростов Ростов 4 8
7 Рубин Рубин 5 7
8 Урал Урал 5 7
9 Ахмат Ахмат 4 6
10 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов