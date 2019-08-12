Главный тренер "Ахмата": "Провели очень плохой первый тайм"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал, что думает о поражении своей команды "Спартаку" в матче 5-го тура чемпионата России (1:3). Об этом сообщает "Матч Премьер".

"Наверное, мы немного перегорели. Провели очень плохой первый тайм. Сами себе все привезли. Создавали мало моментов. Были шансы, но нам нужно реализовывать их. А этого нет. Поэтому результат закономерный. Когда так ошибаешься, тебя не будут прощать. Мы играли на эмоциях после забитого мяча, но этого мало. В футбол нужно играть все 90 минут", - сказал Рахимов.

"Спартак" с 8 баллами занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, "Ахмат" с 6 очками располагается на 10 строчке.

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