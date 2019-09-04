Главный тренер "Алании" Гогниев поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА

Главный тренер "Алании" Спартак Гогниев рассказал, чего ждет от матча с ЦСКА в 1/16 финала Кубка России.



Специалист заявил, что давно хотел, чтобы его команда встретилась с таким сильным клубом, как ЦСКА.

"Часто, когда команда Премьер-Лиги борется за высокие места и выходит на поле через три дня на четвертый, то она позволяет себе сыграть на ранних стадиях Кубка неосновным составом. ЦСКА - квалифицированная команда, каждый футболист там очень силен индивидуально и даже если во Владикавказ приедут игроки запаса, команда все равно будет сильная. Это неоднократный чемпион и обладатель Кубка страны. Лёгкой игры для нас точно не будет! У нас впереди еще три тура в чемпионате, поэтому к ЦСКА начнем готовиться позже", - сказал Гогниев.

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Матч "Алания" - ЦСКА состоится 29 сентября во Владикавказе. Начало - в 19:00 (мск).

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