Главный тренер "Андерлехта" назвал самую сильную команду мира

Теги псжандерлехт

Главный тренер "Андерлехта" назвал самую сильную команду мираНовоиспеченный главный тренер бельгийского "АндерлехтаХейн Ванхазебрук назвал самую сильную команду мира.

"Игры Лиги Чемпионов состоятся совсем скоро, так что у меня есть мало времени. Я только что приехал сюда, а через две недели мы будем играть с ПСЖ - на данный момент это лучшая команда планеты. Это будет очень сложный матч. Играть против такой команды - это фантастика. Надеемся, что ПСЖ подойдет к матчу не в лучшем состоянии", - цитирует 53-летнего специалиста football.fr.

Не пропустите: эксклюзивный материал о перспективах ПСЖ в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Базель 2 3
3 ЦСКА Москва 2 3
4 Бенфика 2 0
Группа B М О
1 ПСЖ 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 3
3 Селтик 2 3
4 Андерлехт 2 0
Группа C М О
1 Челси 2 6
2 Рома 2 4
3 Атлетико Мадрид 2 1
4 Карабах 2 0
Группа D М О
1 Барселона 2 6
2 Спортинг Лиссабон 2 3
3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
Группа E М О
1 Севилья 2 4
2 Ливерпуль 2 2
3 Спартак Москва 2 2
4 Марибор 2 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 2 6
2 Шахтер Донецк 2 3
3 Наполи 2 3
4 Фейеноорд 2 0
Группа G М О
1 Бешикташ 2 6
2 Порту 2 3
3 Монако 2 1
4 РБ Лейпциг 2 1
Группа H М О
1 Реал Мадрид 2 6
2 Тоттенхэм 2 6
3 Боруссия Дортмунд 2 0
4 АПОЭЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов