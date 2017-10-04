Главный тренер "Андерлехта" назвал самую сильную команду мира

Новоиспеченный главный тренер бельгийского "Андерлехта" Хейн Ванхазебрук назвал самую сильную команду мира.

" Игры Лиги Чемпионов состоятся совсем скоро, так что у меня есть мало времени. Я только что приехал сюда, а через две недели мы будем играть с ПСЖ - на данный момент это лучшая команда планеты. Это будет очень сложный матч. Играть против такой команды - это фантастика. Надеемся, что ПСЖ подойдет к матчу не в лучшем состоянии ", - цитирует 53-летнего специалиста football.fr.

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