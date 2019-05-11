Главный тренер "Анже" заступился за Неймара
Главный тренер "Анже" Стефан Мулен заявил, что не понимает, почему игрока ПСЖ Неймара освистывали в матче 36-го тура Лиги 1.
Стоит отметить, что бразилец забил первый гол в матче.
"Он отличный игрок, мирового класса. Не понимаю, почему его освистывают. Он художник, ему нужна защита. Он дает нам шоу, за которое мы платим", - сказал тренер.
Напомним, ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, и матч с "Анже" не имел для них турнирного значения.
Не пропустите: Неймар помог ПСЖ обыграть "Анже"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|88
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|36
|53
|8
|Ним
|36
|52
|9
|Реймс
|36
|49
|10
|Нант
|36
|47
|11
|Страсбур
|36
|46
|12
|Анжер
|36
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|36
|38
|16
|Амьен
|36
|35
|17
|Монако
|36
|33
|18
|ФК Кан
|36
|33
|19
|Дижон
|36
|31
|20
|Генгам
|35
|25