Главный тренер "Анже" заступился за Неймара

Главный тренер "Анже" Стефан Мулен заявил, что не понимает, почему игрока ПСЖ Неймара освистывали в матче 36-го тура Лиги 1.

Стоит отметить, что бразилец забил первый гол в матче.

"Он отличный игрок, мирового класса. Не понимаю, почему его освистывают. Он художник, ему нужна защита. Он дает нам шоу, за которое мы платим", - сказал тренер.

Напомним, ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, и матч с "Анже" не имел для них турнирного значения.

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