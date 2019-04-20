Главный тренер "Анжи" обратился к правительству Дагестана

1 Теги анжиахматмагомед адиев

Главный тренер "Анжи" обратился к правительству Дагестана

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, что думает о прошедшем матче 23-го тура РПЛ с "Ахматом"

"Я себе давал слово не говорить на эти темы, но раз мне задали такой вопрос...

Пока руководители... не умаляю достоинств нашего президента, правительства республики Дагестан, они заслуженные люди, яркие люди, амбициозные люди, в своих направлениях много чего добились.

Но итог всего этого какой? Пока люди меряются определенными амбициями, что происходит? Страдает клуб. Это мягко сказано, он гибнет, по большому счету.

Есть люди в этом "Анжи", а "Анжи" - это большой бренд, узнаваемый клуб, поэтому было бы хорошо, если бы люди сели за стол переговоров и друг другу хотя бы объяснили, чем они могут помочь, чтобы клуб существовал.

Это же не красит республику Дагестан. Такой клуб с традициями, такие большие личности здесь выступали. А мы берем его и на ровном месте банкротим", - сказал Адиев.

"Анжи" располагается на 15 месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 19 очков.

А еще:  Рашид Рахимов - о матче "Ахмата" с "Анжи": "Нам удалось забить, очень важные три очка"| http://soccernews.ru

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Комментарии

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artyomkulagin

Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать----- http://most.tk/nnblog

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