Главный тренер АПОЭЛ не верил в то, что его команда может взять два очка в ЛЧ

Главный тренер АПОЭЛ Георгиос Донис подвел итога матча группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (1:1).

"Перед пресс-конференцией я признался своему коллеге, что нам повезло. В футболе не всегда побеждает сильнейший. Это фантастический результат. Если ты два раза играешь с "Боруссией" и ни разу не проигрываешь, это говорит о многом.

Если бы после жеребьевки мне сказали, что мы возьмем в этой группе два очка, я бы рассмеялся. Ведь наши соперники – одни гранды. Чудесно, что мы все еще за что-то боремся. У нас есть шанс попасть в Лигу Европы, и мы должны постараться зацепиться за него", - сказал он. | soccernews.ru