Главный тренер Аргентины Скалони ярко высказался о Месси

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Главный тренер Аргентины Скалони ярко высказался о МессиНаставник сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что капитан "Барселоны" Лионель Месси очень хочет победить в составе национальной команды. Об этом пишет Reuters.

"Месси полон энтузиазма. Он рождён, чтобы играть в футбол и побеждать. Мы очень довольны его стремлением и желанием быть первым. Мы счастливы, что наши желания совпадают", - сказал Скалони.

Напомним, вчера, 14 июня, начался Кубок Америки, который продлится до 7 июля. Сборная Аргентины попала в группу В и сыграет с национальными командами Колумбии, Парагвая и Катара.

Завтра, 16 июня, Аргентина встретится с Колумбией. Начало - 01:00 (мск).

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